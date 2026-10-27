“Χωριάτικο”: Πάνω από 300 εμπλεκόμενοι στο κύκλωμα – Το κόλπο με τα POS και τα “δωράκια” σε δημοσίους υπαλλήλους

Μεγάλες διαστάσεις φέρεται πως λαμβάνει η υπόθεση φοροδιαφυγής με την αλυσίδα φούρνων “Χωριάτικο” να βρίσκεται στο επίκεντρο, καθώς εμπλέκονται πάνω από 300 φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώ εντοπίστηκαν και ύποπτοι λογαριασμοί ακόμα και στην Ιρλανδία.

Αρχηγός του κυκλώματος φέρεται να ήταν ο ιδιοκτήτης του «Χωριάτικου», Άγγελος Γιαννακόπουλος, ο οποίος το 2008 είχε κατηγορηθεί για trafficking και είχε καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό με 10 χρόνια φυλάκιση.

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Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 58χρονος Άγγελος Γιαννακόπουλος μέσω της εμπορίας αλλοδαπών γυναικών με σκοπό την σεξουαλική τους εκμετάλλευση προχωρούσε σε νομιμοποίηση εσόδων και στο ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος.

Ο 58χρονος φέρεται να είχε στήσει 520 εταιρείες, γύρω από τις οποίες είχε τοποθετήσει 300 φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Μάλιστα, ο «αυτοκράτορας» των φούρνων που για 18 και πλέον χρόνια απασχολεί τη Δικαιοσύνη διέθετε και έξι ψευδώνυμα. «Μεγάλος», «daddy», «φίλος», «boss», «Φάνης» και «αφεντικό».

75 τραπεζικοί λογαριασμοί σε Βουλγαρία, Ιρλανδία και Λουξεμβούργο

Οι αστυνομικές Αρχές στην προσπάθειά τους να συμπληρώσουν το παζλ των ερευνών τους γύρω από τη διαδρομή του χρήματος, ζήτησαν και τη συνδρομή ελεγκτικών μηχανισμών του εξωτερικού.

Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα εντοπίστηκαν οκτώ εταιρείες με ισάριθμους λογαριασμούς στη Βουλγαρία, 47 επιχειρήσεις στην Ιρλανδία και άλλες 20 εταιρείες στο Λουξεμβούργο.

Για να αποκρύψει τα χρήματα διέθετε τραπεζικούς λογαριασμούς σε τράπεζες του εξωτερικού, που ήταν συνδεδεμένοι με τα POS των καταστημάτων και στη συνέχεια μεταφέρονταν σε εταιρείες που διαχειρίζονταν από υψηλά μέλη του κυκλώματος και τα εμφάνιζαν ως έσοδα από το εξωτερικό και προχωρούσαν σε αγορές ακινήτων, εκτάσεων, οχημάτων, επενδυτικά πακέτα κλπ.

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Συγκλονιστικές όμως είναι και οι αποκαλύψεις που έρχονται στη δημοσιότητα για το κύκλωμα με την τεράστια φοροδιαφυγή και την οικονομική απάτη εκατομμυρίων ευρώ, για το οποίο συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο», Άγγελος Γιαννακόπουλος και άλλα 58 άτομα.

Το Modus Operandi

Όπως προκύπτει από την έρευνα, το κύκλωμα διαχειριζόταν 433 επιχειρήσεις σε Αττική, Ρόδο και Μύκονο, από τις οποίες τα 340 ήταν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, από φούρνους μέχρι καφετέριες και μπαρ αλλά και από νυχτερινά κέντρα διασκέδασης μέχρι strip shows.

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Το modus operandi του κυκλώματος ήταν η αποφυγή των υποχρεώσεων έναντι του κράτους, καθώς τα αρχηγικά του μέλη γνώριζαν ότι όποιες νομικές και αστικές συνέπειες θα κατέληγαν στους «αχυρανθρώπους» που είχαν τοποθετήσει επικεφαλής των επιχειρήσεων.

Έτσι λοιπόν, σε βάθος δεκαετίας δεν κατέβαλαν συστηματικά:

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Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ ύψους περί τα 38.800.000 ευρώ περίπου.

Χρέη από επιστρεπτέες προκαταβολές δημοσίου, φόρων μισθωτών υπηρεσιών περί τα 38.000.000 ευρώ περίπου.

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Αποκρυπταία φορολογητέα ύλη ύψους 43.000.000 ευρώ περίπου (ΦΠΑ, Φόρος Εισοδήματος κλπ).

Ανάλογα με το είδος του καταστήματος που είχε συστήσει, ανέπτυσσε το ανάλογο σχέδιο, πάντα με βασικό στόχο την αποφυγή των υποχρεώσεών τους στο κράτος.

Νοίκιαζαν και παραλίες

Μάλιστα, το κύκλωμα λάμβανε μέρος στους πλειοδοτικούς διαγωνισμούς για την ενοικίαση παραλιών με προσφορές που ήταν ασύμφορες για τους λοιπούς ενδιαφερομένους, πχ ενοικίαση παραλίας με τιμή εκκίνησης 100.000 ευρώ την κατοχύρωνε με 1.000.000 ευρώ για τρία έτη, με νομική οντότητα που λειτουργούσε στα στοιχεία αχυρανθρώπων.

Ακολούθως κατέβαλε συνήθως την πρώτη δόση και δεν ξαναπλήρωνε για τα επόμενα τρία έτη. Στο τελευταίο έτος βεβαιωνόταν τα χρέη στην αρμόδια ΔΟΥ και με πρόταση του Δήμου θα γινόταν αποπομπή. Ταυτόχρονα με τη διαδικασία αυτή το κύκλωμα έκανε αναστολή λειτουργίας της εταιρείας και τα χρέη πήγαιναν στον αχυράνθρωπο.

Το επόμενο διάστημα «κατέβαινε» εκ νέου σε διαγωνισμό με άλλο νομικό πρόσωπο και άλλον «αχυράνθρωπο» και επαναλαμβανόταν η ανωτέρω διαδικασία.

Σημειώνεται ότι και τα λοιπά χρέη που συσσωρεύονταν στο νομικό πρόσωπο, όπως μη καταβολή εισφορών και ΕΦΚΑ, κατέληγαν στον αχυράνθρωπο που δεν διέθετε καθόλου περιουσία και το δημόσιο δεν εισέπραττε ούτε ευρώ.

Με τον τρόπο αυτό είχε καταφέρει μόνο στη Ρόδο να φτάσει να ελέγχει 28 πόστα παραλιών.

«Δωράκια» σε δημοσίους υπαλλήλους

Στο μικροσκόπιο των αστυνομικών Αρχών φέρεται να έχουν μπει οι συνομιλίες αλλά και οι επαφές που είχε μια 47χρονη γυναίκα, η οποία έχει συλληφθεί ως μέλος του κυκλώματος και είχε επαφές και συνομιλίες με δημοσίους υπαλλήλους, μεταξύ των οποίων υψηλόβαθμα στελέχη της εφορίας, του ΕΦΚΑ και της Επιθεώρησης Εργασίας.

Έτσι, εξετάζεται το ενδεχόμενο οι παραπάνω δημόσιοι υπάλληλοι εξυπηρετούσαν τις επιχειρήσεις, οι οποίες φέρεται να ήταν υπό τις εντολές του Άγγελου Γιαννακόπουλου και για τις τυχόν «υπηρεσίες» τους.

Μάλιστα, υπάρχουν και μηνύματα της 47χρονης, η οποία είχε βάλει σε μια λίστα άτομα τα οποία βοηθούσαν λόγω των θέσεων τους τα καταστήματα. Σε ένα από αυτά, η γυναίκα που έχει συλληφθεί μιλάει για «δωράκια».