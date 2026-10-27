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ΔΙΕΘΝΗ

Ισραήλ: Στο 44,9% η συμμετοχή στις εκλογές – “Σπάει” ρεκόρ 50 ετών

Τουλάχιστον 3 εκατ. πολίτες έχουν προσέλθει στις κάλπες

Ισραήλ: Στο 44,9% η συμμετοχή στις εκλογές – “Σπάει” ρεκόρ 50 ετών
EPA
DEBATER NEWSROOM

Σύμφωνα με την ισραηλινή Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, η συμμετοχή των ψηφοφόρων στις βουλευτικές εκλογές έως τις 14:00 ανήλθε στο 44,9%, σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με το 38,9% που είχε καταγραφεί την ίδια ώρα στις εκλογές του 2022.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην ιστορία των ισραηλινών εκλογών για μέχρι αυτή την ώρα, από τότε που άρχισαν να καταγράφονται τα ωριαία στοιχεία το 1973, με τουλάχιστον τρία εκατομμύρια πολίτες να έχουν ασκήσει το εκλογικό τους δικαίωμα.

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«Έχουμε ξεπεράσει όλα τα ρεκόρ που διατηρεί η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή. Δεν έχει υπάρξει τέτοια συμμετοχή ψηφοφόρων σε εθνικό επίπεδο από το 1973», δηλώνει ο Ντιν Λιβνέ, γενικός διευθυντής της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής.

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