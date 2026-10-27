Η ZeniΘ δίνει ενέργεια σε κάθε χιλιόμετρο του 14ου Διεθνούς Νυχτερινού Ημιμαραθώνιου Θεσσαλονίκης

Σε μια βραδιά γεμάτη ενέργεια, κίνηση και αθλητικό πνεύμα, η ZeniΘ συμμετείχε στον 14ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τη διαχρονική της στήριξη σε πρωτοβουλίες που προάγουν τον αθλητισμό, την ευεξία και την ενεργό συμμετοχή, η εταιρεία δημιούργησε, για ακόμη μια χρονιά, μια ξεχωριστή εμπειρία για δρομείς και επισκέπτες.

Η μεγάλη δρομική γιορτή της Θεσσαλονίκης, που επέστρεψε στο κέντρο της πόλης, συγκέντρωσε χιλιάδες δρομείς και θεατές, δίνοντας ζωή στους δρόμους της πόλης και μεταφέροντας τον παλμό της σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Από τον Ημιμαραθώνιο και τους αγώνες 10 και 5 χλμ. έως το Family Mile, κάθε συμμετοχή είχε τη δική της σημασία: την προσωπική προσπάθεια, τη χαρά της συμμετοχής, και το χειροκρότημα που δίνει δύναμη σε κάθε βήμα. Με το μήνυμα «Η ανθρώπινη ενέργεια φωτίζει τη νύχτα», η ZeniΘ στάθηκε δίπλα στους συμμετέχοντες, αναδεικνύοντας την ενέργεια που γεννιέται όταν μια πόλη κινείται μαζί.

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Στο περίπτερό της στην Πλατεία Αριστοτέλους, η ομάδα της ZeniΘ υποδέχθηκε το κοινό ενημερώνοντας τους επισκέπτες για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της εταιρείας και προσφέροντας τους συμβολικά δώρα. Παράλληλα, οι εργαζόμενοι της εταιρείας συμμετείχαν ενεργά στους αγώνες, μετατρέποντας την ενέργεια της διοργάνωσης σε δύναμη, κίνηση και έμπνευση για όλη την πόλη. Τη γιορτινή ατμόσφαιρα ενίσχυσε η μουσική των Batala Salonica δίνοντας παλμό σε κάθε βήμα των δρομέων.

Ο FabioQuaranta, CEO της ZeniΘ, δήλωσε σχετικά: «Για εμάς στη ZeniΘ, η Θεσσαλονίκη έχει ξεχωριστή θέση και είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που, για ακόμη μία χρονιά, στηρίζουμε τον Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης. Εδώ και 14 χρόνια, η διοργάνωση αναδεικνύει την ανθρώπινη πλευρά του αθλητισμού, τη δύναμη της προσπάθειας, την επιμονή και την ενέργεια που γεννιέται όταν κινούμαστε μαζί προς έναν κοινό στόχο. Η συμμετοχή μας αγκαλιάζει αυτές τις αξίες και εκφράζει τη δέσμευσή μας να μετατρέπουμε την ενέργεια σε θετική δύναμη για την κοινωνία».