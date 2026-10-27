Η Ζήνα Κουτσελίνη ζήτησε συγγνώμη on air από τη Μαρία Αντωνά μετά την κατακραυγή

Η Ζήνα Κουτσελίνη επέστρεψε στο θέμα που προκάλεσε αντιδράσεις, μετά το σχόλιό της για το μίνι και τις επικρίσεις που δέχτηκε από τηλεοπτικά πρόσωπα. Η παρουσιάστρια λίγο πριν ρίξει αυλαία στην εκπομπή της, αναφέρθηκε στη Μαρία Αντωνά, ζητώντας της δημόσια συγγνώμη και αποκαλύπτοντας πως είχε ήδη επικοινωνήσει μαζί της σε προσωπικό επίπεδο.

Παράλληλα, έστειλε το δικό της μήνυμα στον Γιώργο Λιάγκα, διευκρινίζοντας πως η τοποθέτησή της δεν αποτελούσε προσπάθεια να στραφεί εναντίον του μέσω της συνεργάτιδάς του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Εγώ θέλω να κλείσω τη σημερινή μέρα γιατί αύριο δεν έχουμε εκπομπή και θέλω να πω μέσα από την καρδιά μου, αλλά από την καρδιά μου, βαθιά από την καρδιά μου, ό,τι είπα σε σχέση με τη Μαρία Αντωνά, το εξήγησα σε εκείνη με προσωπικό μήνυμα. Τις διαφορές δεν τις λύνουμε δημόσια. Και είμαι ένας άνθρωπος που αυτό που έχω να το πω το λέω για τον άνθρωπο στον οποίο και αναφέρομαι. Δεν χτυπάω μέσα απ’ αυτόν έναν άλλον άνθρωπο. Αυτό το λέω για τον Γιώργο Λιάγκα. Γιατί πραγματικά, Γιώργο μου, επαγγελματικά σε εκτιμώ απεριόριστα. Μπορεί να διαφωνήσαμε, αλλά αυτή η διαφωνία μάς έκανε να έχουμε μια διάδραση συγκεκριμένη. Πραγματικά το λέω μέσα από την καρδιά μου αυτό”, ανέφερε αρχικά η Ζήνα Κουτσελίνη.



“Στη Μαρία έστειλα προσωπικό μήνυμα από το πρώτο λεπτό. Δεν την αναζήτησα σε τηλέφωνα γιατί της είπα ότι όπως το πήρε έχει δίκιο. Εγώ όμως ήθελα να πω το τηλεοπτικό στρίμωγμα το οποίο και βλέπω. Περισσότερα δε θα πω. Ό,τι έχω να πω θα το πω στον άνθρωπο για τον οποίο και αναφέρθηκα. Και από κει και πέρα, εάν και εκείνη επιθυμεί, είμαι έτοιμη για έναν δημόσιο διάλογο. Την έχω υπερασπιστεί από το πρώτο λεπτό όταν έγινε και αυτό με τη Δρούτσα. Στη φετινή σεζόν την υπερασπίστηκα άλλες τρεις φορές. Άρα δεν έχω κανένα ζήτημα μαζί της και μάλιστα στο παρελθόν έχω μιλήσει για εκείνη σε ανθρώπους που έχουμε κοινή πορεία και της έχουν μεταφερθεί και με έχει πάρει τηλέφωνο για να με ευχαριστήσει. Ξέρει λοιπόν ότι δεν έχω κανένα προηγούμενο μαζί της”, πρόσθεσε έπειτα η Ζήνα Κουτσελίνη.

“Μαράκι, γιατί ένιωσα ότι ένιωσες ότι σε στεναχώρησα, σου ζητώ συγγνώμη. Στο έγραψα και σε προσωπικό μήνυμα. Δεν ήθελα τίποτα από αυτό. Για άλλο πράγμα μιλούσα και μιλούσα ως στέλεχος. Αν κάποια στιγμή θελήσεις να πιούμε έναν καφέ, θα σου εξηγήσω τι εννοώ. Ίσως το πιο σωστό θα ήταν ένα μίνι και δύο σακάκια”, είπε κλείνοντας η Ζήνα Κουσελίνη.