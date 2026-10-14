Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο 17χρονος που καταγγέλθηκε από συμμαθητή του για ξυλοδαρμό με βιντεοσκόπηση και κλοπή

Με ρητή δικάσιμο παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Μονομελές Δικαστήριο Ανηλίκων ο 17χρονος ο οποίος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από καταγγελία συμμαθητή του για ξυλοδαρμό που υπέστη από ομάδα ατόμων σε σχολικό συγκρότημα της Καλαμαριάς, πράξη η οποία φέρεται να βιντεοσκοπήθηκε με κινητό τηλέφωνο.

Ο ανήλικος οδηγήθηκε ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελέως, η οποία άσκησε εις βάρος του δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου ατόμου, παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κλοπή, από κοινού. Ορίστηκε δικάσιμος για το τέλος του έτους και αφέθηκε ελεύθερος.

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Για την εμπλοκή των υπολοίπων ατόμων – αγνώστων μέχρι στιγμής – η αστυνομική προανάκριση συνεχίζεται.

Η υπόθεση ερευνήθηκε από την Αστυνομία, κατόπιν καταγγελίας του παθόντα μαθητή. Ο ίδιος φέρεται να κατέθεσε ότι την περασμένη Παρασκευή δέχθηκε επίθεση από ομάδα ατόμων μέσα στο σχολείο. Όπως κατήγγειλε, οι δράστες τον βιντεοσκόπησαν, ενώ του αφαίρεσαν κι ένα τσαντάκι που είχε μαζί του.

Πίσω από το περιστατικό φαίνεται πως κρύβονται ενδοσχολικές διαφορές μεταξύ των εμπλεκόμενων προσώπων, καθώς το θύμα φέρεται να κατήγγειλε ότι οι δράστες ζητούσαν την παραίτησή του από το σχολικό συμβούλιο.