Θεσσαλονίκη: Ξυλοκόπησαν μαθητή και τον απειλούσαν με βίντεο από την επίθεση – Συνελήφθη 17χρονος

Υπόθεση βίας μεταξύ ανηλίκων αποκαλύφθηκε στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, με έναν 17χρονο να συλλαμβάνεται έπειτα από καταγγελία συμμαθητή του, τον οποίο φέρεται να είχε απειλήσει ότι θα εκθέσει δημόσια, μέσω βίντεο από ξυλοδαρμό που είχε υποστεί.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, όλα ξεκίνησαν την περασμένη Παρασκευή, όταν ο μαθητής φέρεται να δέχθηκε επίθεση από ομάδα ατόμων μέσα σε σχολικό συγκρότημα. Σύμφωνα με την καταγγελία, τα εμπλεκόμενα άτομα δεν περιορίστηκαν στον ξυλοδαρμό, αλλά του αφαίρεσαν και ένα τσαντάκι που είχε μαζί του.

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Τις επόμενες ημέρες, η υπόθεση πήρε νέα τροπή, καθώς ο 17χρονος συλληφθείς φέρεται να απείλησε τον παθόντα ότι θα δημοσιοποιήσει το βίντεο με την επίθεση εάν δεν παραιτηθεί από το σχολικό συμβούλιο, όπως αναφέρουν πληροφορίες.

Η καταγγελία του μαθητή κινητοποίησε τις Αρχές που προχώρησαν στη σύλληψη του 17χρονου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων απειλή, σωματική βλάβη, κλοπή και παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

Ο ανήλικος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.