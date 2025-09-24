Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι αφέθηκαν οι έξι προσαχθέντες για την ανάρτηση πανό υπέρ της Παλαιστίνης

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι προσαχθέντες κατά τη διάρκεια κινητοποίησης που έγινε νωρίτερα υπέρ της Παλαιστίνης στην Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για έξι άτομα που προσήχθησαν μετά την ανάρτηση πανό στις σκαλωσιές που είναι τοποθετημένες στην εξωτερική πλευρά του εμπορικού κέντρου, όπου στεγάζεται το προξενείο των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη.