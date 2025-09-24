Ντου του Ρουβίκωνα στο προξενείο των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το απόγευμα της Τετάρτης 24/9 όταν μέλη του Ρουβίκωνα έκαναν ντου στο προξενείο των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το thestival μέλη της αναρχικής συλλογικότητας «Ρουβίκωνας» σκαρφάλωσαν στη σκαλωσιά που έχει αναπτυχθεί στο Εμπορικό Κέντρο «Πλατεία» και έφτασαν μέχρι τον όροφο όπου στεγάζεται το Προξενείο των ΗΠΑ.

Οι δράστες πέταξαν τρικάκια στην οδό Τσιμισκή, προκαλώντας αναστάτωση στους περαστικούς και κινητοποίηση των αρχών.