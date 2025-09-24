iPhone 17: Αρχίζει να τρίζει ο θρόνος της Apple; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
iPhone 17: Αρχίζει να τρίζει ο θρόνος της Apple; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Ντου του Ρουβίκωνα στο προξενείο των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη

Συναγερμός στις Αρχές

Ντου του Ρουβίκωνα στο προξενείο των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη
DEBATER NEWSROOM

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το απόγευμα της Τετάρτης 24/9 όταν μέλη του Ρουβίκωνα έκαναν ντου στο προξενείο των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το thestival μέλη της αναρχικής συλλογικότητας «Ρουβίκωνας» σκαρφάλωσαν στη σκαλωσιά που έχει αναπτυχθεί στο Εμπορικό Κέντρο «Πλατεία» και έφτασαν μέχρι τον όροφο όπου στεγάζεται το Προξενείο των ΗΠΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δράστες πέταξαν τρικάκια στην οδό Τσιμισκή, προκαλώντας αναστάτωση στους περαστικούς και κινητοποίηση των αρχών.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ