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ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δύο τραυματίες σε αιματηρό επεισόδιο

Οι τραυματίες διακομίσθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο

Θεσσαλονίκη: Δύο τραυματίες σε αιματηρό επεισόδιο
Πηγή: Eurokinissi
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Στη Θεσσαλονίκη, δύο άτομα τραυματίστηκαν σε αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, στην οδό Αγίων Πάντων.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, ομάδα ατόμων, πιθανόν τριών, επιτέθηκε σε 23χρονο και σε έναν ακόμη, γύρω στις 7.30 το απόγευμα. Σε σοβαρότερη κατάσταση είναι ο 23χρονος, ο οποίος φέρει τραύμα με αιχμηρό αντικείμενο. Οι τραυματίες διακομίσθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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