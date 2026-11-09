Blue Star 1: Λήξη συναγερμού στον Πειραιά μετά το τηλεφώνημα για βόμβα – Δόθηκε άδεια απόπλου

Έληξε ο συναγερμός στο λιμάνι του Πειραιά το βράδυ της Δευτέρας (9/11), μετά το τηλεφώνημα για βόμβα στο επιβατηγό-οχηματαγωγό Blue Star 1. Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε χωρίς ευρήματα και δόθηκε άδεια απόπλου για το προγραμματισμένο δρομολόγιο προς Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κω και Ρόδο.

Άγνωστος τηλεφώνησε σε επιβάτη του πλοίου

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού, άγνωστος τηλεφώνησε σε επιβάτη και τον προειδοποίησε ότι θα εκραγεί βόμβα στο πλοίο. Ο επιβάτης ενημέρωσε αμέσως το πλήρωμα, που με τη σειρά του ειδοποίησε τις λιμενικές Αρχές.

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Για λόγους ασφαλείας αποβιβάστηκαν και οι 875 επιβάτες. Στο πλοίο επέβαιναν επίσης 83 μέλη πληρώματος. Κλιμάκιο πυροτεχνουργών έλεγξε το πλοίο με τη συνδρομή στελεχών του Λιμενικού και ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου. Δεν εντοπίστηκε εκρηκτικός μηχανισμός ή άλλο ύποπτο αντικείμενο.

Το ίδιο πλοίο είχε ελεγχθεί και τον Μάιο του 2025, έπειτα από τηλεφώνημα για βόμβα πριν από το δρομολόγιο για Χίο και Μυτιλήνη. Στις αρχές Νοεμβρίου, έλεγχος του Λιμενικού είχε επίσης ολοκληρωθεί χωρίς ευρήματα έπειτα από καταγγελία για εκρηκτικό μηχανισμό στο κρουαζιερόπλοιο Crown Iris στη Σύρο.