Πρέπει να γίνει άμεσα η συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πρέπει να γίνει άμεσα η συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δύο τραυματίες μετά από σύγκρουση μηχανής με πατίνι

Επί της οδού Κωνσταντίνου Καραμανλή

Θεσσαλονίκη: Δύο τραυματίες μετά από σύγκρουση μηχανής με πατίνι
DEBATER NEWSROOM

Δύο άτομα τραυματίστηκαν από σύγκρουση δικύκλου με πατίνι που σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί στην οδό Κωνσταντίνου Καραμανλή, στη Θεσσαλονίκη.

Επί τόπου έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και περιπολικό, ενώ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε εφημερεύον νοσοκομείο της πόλης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι συνθήκες και τα αίτια του ατυχήματος ερευνώνται από την Τροχαία.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Η SpaceX εκτόξευσε ένα αμερικανικό διαστημικό μη επανδρωμένο στρατιωτικό αεροσκάφος (βίντεο)
ΔΙΕΘΝΗ

Η SpaceX εκτόξευσε ένα αμερικανικό διαστημικό μη επανδρωμένο στρατιωτικό αεροσκάφος (βίντεο)

Ένα διαστημικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα του αμερικανικού στρατού, κατασκευασμένο για να παραμένει σε τροχιά εκατοντάδες ημέρες συνεχώς, εκτοξεύθηκε χθες, Πέμπτη, το βράδυ με ένα πύραυλο Falcon 9 της SpaceX από τη βάση του Ακρωτηρίου Κανάβεραλ στη Φλόριντα. Η εκτόξευση από τη SpaceX πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 23:50 της Πέμπτης (τοπική ώρα, 06:50 σήμερα ώρα […]