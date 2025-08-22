Θεσσαλονίκη: Δύο τραυματίες μετά από σύγκρουση μηχανής με πατίνι

Δύο άτομα τραυματίστηκαν από σύγκρουση δικύκλου με πατίνι που σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί στην οδό Κωνσταντίνου Καραμανλή, στη Θεσσαλονίκη.

Επί τόπου έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και περιπολικό, ενώ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε εφημερεύον νοσοκομείο της πόλης.

Οι συνθήκες και τα αίτια του ατυχήματος ερευνώνται από την Τροχαία.