ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σοκ με 43χρονο που φέρεται να βίαζε 14χρονη με νοητική στέρηση

Η καταγγελία έγινε από τη μητέρα της ανήλικης

Θεσσαλονίκη: Σοκ με 43χρονο που φέρεται να βίαζε 14χρονη με νοητική στέρηση
DEBATER NEWSROOM

Σοκ προκαλεί η είδηση ότι 43χρονος στην Θεσσαλονίκη κατηγορείται ότι βίασε 14χρονη με νοητική στέρηση.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρόκειται για 43χρονο άντρα, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για τα αδικήματα του βιασμού, της κατάχρησης ανικάνου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη και της γενετήσιας πράξης με ανηλίκους ή ενωπίον τους.

Σύμφωνα με την καταγγελία, απογευματινές ώρες της 19-08-2025, σε περιοχή του Ασβεστοχωρίου, ο προαναφερόμενος άντρας προέβη σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της ανήλικης. Σύμφωνα με πληροφορίες η καταγγελία έγινε από τη μητέρα της ανήλικης που πάσχει από νοητική υστέρηση.

Άμεσα εκδόθηκε ένταλμα Σύλληψης Ανακρίτριας Τακτικού Τμήματος Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης και ο 43χρονος αλλοδαπός συνελήφθη.

ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΕΘΝΗ

