Θεσσαλονίκη: Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος στον 37χρονο και την 24χρονη για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της

Στιγμές φρίκης έζησε κοριτσάκι 10 ετών από την ίδια της την μητέρα και τον σύντροφο της στην Θεσσαλονίκη καθώς οι ο 37χρονος φέρεται να την βίαζε με την βοήθεια της 24χρονης μητέρας.

Η 24χρονη μητέρα και ο 37χρονος σύντροφός της συνελήφθησαν και σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σήμερα το πρωί οδηγήθηκαν στην εισαγγελία Θεσσαλονίκης. Στους δύο απαγγέλθηκαν κατηγορίες για βιασμό ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου, γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικου και ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη. Οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στην 5η ανακρίτρια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πώς αποκαλύφθηκε η φρίκη

Το κουβάρι της σοκαριστικής υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται μετά από καταγγελία της 24χρονης μητέρας του 10χρονου κοριτσιού πως ο 37χρονος σύντροφός της, επίσης Ρομά, τη χτυπούσε. Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε στις Αρχές, ο 37χρονος είχε βιάσει την ανήλικη κόρη της.

Όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της η Αστυνομία, η ανήλικη επιβεβαίωσε τα παραπάνω καταγγελλόμενα, αναφέροντας επιπλέον ότι κατά την τέλεση των πράξεων η μητέρα της ήταν παρούσα και την κρατούσε, καθώς και ότι τόσο ο 37χρονος όσο και η 24χρονη τη χτύπησαν. Τέλος, ανέφερε ότι ο 37χρονος χτυπούσε τη μητέρα της μπροστά της!

Ο 37χρονος και η 24χρονη συνελήφθησαν και σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία. Σημειώνεται ότι ο άνδρας συνελήφθη στον Συνοριακό Σταθμό Φύλαξης Προμαχώνα, κατά την προσπάθειά του να φύγει από τη χώρα.