DEBATE: Χρειάζεται η Ελλάδα ακόμη αυστηρότερες ποινές για τις πυρκαγιές από αμέλεια;
DEBATE: Χρειάζεται η Ελλάδα ακόμη αυστηρότερες ποινές για τις πυρκαγιές από αμέλεια; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
DEBATE: Χρειάζεται η Ελλάδα ακόμη αυστηρότερες ποινές για τις πυρκαγιές από αμέλεια; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτες “μπούκαραν” σε κατάστημα και άρπαξαν προϊόντα – Δείτε το αποκλειστικό βίντεο του DEBATER

Με γρήγορες κινήσεις οι δύο δράστες παραβίασαν την πόρτα

Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτες “μπούκαραν” σε κατάστημα και άρπαξαν προϊόντα – Δείτε το αποκλειστικό βίντεο του DEBATER
DEBATER NEWSROOM

Διάρρηξη σε κατάστημα στην οδό Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, 16 Αυγούστου.

Όπως φαίνεται στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε το DEBATER, δύο άνδρες, ένας με κουκούλα κι ένας που έκρυβε τα χαρακτηριστικά του προσώπου με κασκόλ, παραβίασαν την γυάλινη πόρτα του καταστήματος και στη συνέχεια εισέβαλλαν στο εσωτερικό του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες των Αρχών, οι δύο άνδρες αφού μπήκαν στο κατάστημα αφαίρεσαν προϊόντα.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ολυμπιακός: Επίσημα «ερυθρόλευκος» ο Ρέμο Φρόιλερ – Το συμβόλαιο και τι φέρνει στην ομάδα
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός: Επίσημα «ερυθρόλευκος» ο Ρέμο Φρόιλερ – Το συμβόλαιο και τι φέρνει στην ομάδα

Ο πολύπειρος Ελβετός μέσος υπέγραψε για δύο χρόνια με τον Ολυμπιακό, με απολαβές άνω των 1,2 εκατ. ευρώ ετησίως. Η εμπειρία και η αγωνιστική σταθερότητα που προσθέτει στον άξονα.