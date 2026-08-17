Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτες “μπούκαραν” σε κατάστημα και άρπαξαν προϊόντα – Δείτε το αποκλειστικό βίντεο του DEBATER
Με γρήγορες κινήσεις οι δύο δράστες παραβίασαν την πόρτα
Διάρρηξη σε κατάστημα στην οδό Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, 16 Αυγούστου.
Όπως φαίνεται στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε το DEBATER, δύο άνδρες, ένας με κουκούλα κι ένας που έκρυβε τα χαρακτηριστικά του προσώπου με κασκόλ, παραβίασαν την γυάλινη πόρτα του καταστήματος και στη συνέχεια εισέβαλλαν στο εσωτερικό του.
Σύμφωνα με πληροφορίες των Αρχών, οι δύο άνδρες αφού μπήκαν στο κατάστημα αφαίρεσαν προϊόντα.
πηγή στην Google
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