Θεσσαλονίκη: Χωρίς ταξί και την Τετάρτη

Τη συμμετοχή των ιδιοκτητών ταξί της Θεσσαλονίκης στη νέα 24ωρη απεργία που αποφάσισε ο κλάδος, αντιδρώντας σε επιμέρους διατάξεις του νομοσχεδίου του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που αφορά τον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση μεταφορών, ανακοίνωσε το Σωματείο ο «ΕΡΜΗΣ».

«Και αύριο Τετάρτη 18 Μαρτίου θα συνεχιστεί η απεργία των ΤΑΞΙ στην Θεσσαλονίκη. Το νομοσχέδιο είναι στην Βουλή και συζητείται από τους εκπροσώπους των κομμάτων», αναφέρει στην ανακοίνωσή του το Σωματείο.

Αύριο Τετάρτη στις 14:00, όπως διευκρινίζεται στην ίδια ανακοίνωση, «θα συζητηθεί με τους φορείς του κλάδου το νομοσχέδιο και θα είναι παρών και το Σωματείο ΕΡΜΗΣ της Θεσσαλονίκης μαζί με την ΠΟΕΙΑΤΑ και ΣΑΤΑ», ενώ «οι φορείς θα διεκδικήσουν μέχρι τέλους τα δίκαια αιτήματα μας».

Το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, σύμφωνα με το Σωματείο «δεν αφήνει ικανοποιημένο τον κλάδο στα βασικά αιτήματά του».