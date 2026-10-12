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ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 38χρονη και 19χρονο για απόπειρα απάτης σε βάρος 62χρονης

Προσπάθησαν να την αρπάξουν 4.500 ευρώ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 38χρονη και 19χρονο για απόπειρα απάτης σε βάρος 62χρονης
ΑΡΕΤΗ ΤΗΛΙΑΚΟΥ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

 Επ’ αυτοφώρω συνελήφθησαν χθες το απόγευμα δύο άτομα, μία 38χρονη κι ένας 19χρονος, στην περιοχή Χαριλάου Θεσσαλονίκης, καθώς φαίνεται πως επιχείρησαν να εξαπατήσουν 62χρονη.

   Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, είχε προηγηθεί τηλεφώνημα της 38χρονης προς το υποψήφιο θύμα, όπου, προσποιούμενη τη λογίστρια, ζήτησε από τη γυναίκα να συγκεντρώσει μετρητά και πολύτιμα αντικείμενα, προκειμένου να αποφύγει δήθεν πρόστιμο από την Εφορία.

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   Η 62χρονη αντιλήφθηκε την απάτη και ενημέρωσε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως. Αστυνομικοί τη συνόδευσαν σε προκαθορισμένο σημείο συνάντησης, όπου προσήλθε η γυναίκα για να παραδώσει δήθεν στους δράστες 4.500 ευρώ σε μετρητά και δέκα χρυσές λίρες.

   Τα δύο άτομα συνελήφθησαν εντός Ι.Χ. αυτοκινήτου, όπου ανέμεναν την 62χρονη, παρά την προσπάθειά τους να διαφύγουν μόλις αντιλήφθηκαν την παρουσία των αστυνομικών.

   Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε τη φερόμενη εμπλοκή της 38χρονης σε τουλάχιστον δύο ακόμη παρόμοιες υποθέσεις- μία στις Συκιές και η άλλη στον Άγιο Αθανάσιο.

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