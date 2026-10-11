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ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 21χρονος στο νοσοκομείο μετά από επίθεση με τούβλο – Διαφωνία για ερωτική συνεύρεση επί πληρωμή

Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται 21χρονος από τη Σιέρα Λεόνε, έπειτα από διαπληκτισμό στην οδό Γιαννιτσών. Δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη σχηματίστηκε σε βάρος 25χρονου τρανς ατόμου.

Θεσσαλονίκη: 21χρονος στο νοσοκομείο μετά από επίθεση με τούβλο – Διαφωνία για ερωτική συνεύρεση επί πληρωμή
DEBATER NEWSROOM

Στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ νοσηλεύεται ένας 21χρονος άνδρας από τη Σιέρα Λεόνε, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια επεισοδίου που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (10/10), στην οδό Γιαννιτσών, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε έπειτα από διαπληκτισμό του 21χρονου με ένα 25χρονο τρανς άτομο, με αφορμή, κατά τις ίδιες πληροφορίες, διαφωνία σχετικά με τους όρους ερωτικής συνεύρεσης έναντι αμοιβής.

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Τον χτύπησε με τούβλο στο κεφάλι, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.

Κατά τη διάρκεια της έντασης, το 25χρονο άτομο φέρεται να επιτέθηκε στον 21χρονο, χτυπώντας τον στο κεφάλι με τούβλο.

Από το χτύπημα, ο νεαρός άνδρας υπέστη σοβαρό τραυματισμό και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Ομάδας «Ζ», ενώ κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο ΑΧΕΠΑ.

Δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη

Για το περιστατικό σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 25χρονου ατόμου για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Την υπόθεση χειρίζεται το Αστυνομικό Τμήμα Αμπελοκήπων – Μενεμένης, ενώ οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το επεισόδιο.

Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του 21χρονου.

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