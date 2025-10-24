Θεσσαλονίκη: Αθωώθηκε μητέρα που είχε καταδικαστεί για βασανιστήρια στα παιδιά της

Το εφετείο της Θεσσαλονίκης προχώρησε σήμερα (24/10) στην αθώωση γυναίκας που είχε καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία και «βασανιστήρια» σε βάρος των δύο ανήλικων παιδιών της.

Η μητέρα είχε καταγγελθεί από τα δύο παιδιά της, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, για σωματική βία και τιμωρίες που φέρεται να υφίσταντο για αρκετά χρόνια μέχρι την εφηβική τους ηλικία. Ανάμεσα στις πράξεις που κατήγγειλαν ήταν χτυπήματα με σκουπόξυλο και πλάστη, όπως επίσης «βασανιστήρια» για να τα τιμωρήσει, ενώ ανέφεραν ότι εξαιτίας της συμπεριφοράς αυτής επηρεάστηκε η ψυχική τους υγεία. Για επιμέρους πράξεις κατήγγειλαν και τον σύντροφο της μητέρας τους.

Τα δύο παιδιά προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη όταν το 2018 αποφάσισαν να φύγουν από το σπίτι και να εγκατασταθούν προσωρινά στη θεία τους. Πρωτόδικα η μητέρα είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 14 ετών και 10 μηνών, και ο σύντροφος της για ένα έτος.

Στη δίκη σε δεύτερο βαθμό, ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονίκης, ο γιος ανακάλεσε τις προηγούμενες καταγγελίες. Η εισαγγελέας εισηγήθηκε την αθώωση τόσο της γυναίκας όσο και του συντρόφου της.