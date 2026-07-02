Φωτιά στον Βαθυλακκο Χαλκηδόνας Θεσσαλονίκης – Επιχειρούν 3 εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική καθώς ξέσπασε φωτιά στην Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης το απόγευμα της Πέμπτης 2/7.

Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βαθύλακκο της Δ.Κ. Αγίου Αθανασίου.

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Κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και επιχειρούν, 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα και Εθελοντές ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Συνδρομή από υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Καθ’ όλη τη διάρκεια των συμβάντων το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας. Από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.