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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Βαθυλακκο Χαλκηδόνας Θεσσαλονίκης – Επιχειρούν 3 εναέρια μέσα

Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Φωτιά στον Βαθυλακκο Χαλκηδόνας Θεσσαλονίκης – Επιχειρούν 3 εναέρια μέσα
(ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)
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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική καθώς ξέσπασε φωτιά στην Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης το απόγευμα της Πέμπτης 2/7.

Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βαθύλακκο της Δ.Κ. Αγίου Αθανασίου.

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Κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και επιχειρούν, 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα και Εθελοντές ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

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Καθ’ όλη τη διάρκεια των συμβάντων το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας. Από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

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