Χαμός στην Στυλίδα: Τσακωμός νεαρών εξελίχθηκε σε αρπαγή

Χαμός επικράτησε τα ξημερώματα της Πέμπτης 2/7 στην Στυλίδα, όταν ένας τσακωμός νεαρών εξελίχθηκε σε αρπαγή.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Lamiareport όλα ξεκίνησαν στις 11 το βράδυ της Τετάρτης 1/7 όταν ένας 25χρονος παρεξηγήθηκε με τον 19χρονο και τον χτύπησε με μπουνιά. Ο τελευταίος πρόλαβε και το έσκασε από το σημείο, φοβούμενος και την πολυπληθή παρέα του 25χρονου και έφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

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Τότε, ο 25χρονος συνοδευόμενος από δυο νεαρούς 21 και 23 ετών, καθώς και από έναν ακόμη 24χρονο, αλλά και πέντε (5) ακόμη άτομα, έφυγαν με τρία (3) αυτοκίνητα προς αναζήτηση του 19χρονου.

Στη Στυλίδα, εντόπισαν δύο άτομα, 18 (ανήλικος) και 19 ετών, να κινούνται με διθέσιο ηλεκτρικό μηχανάκι τα οποία γνώριζαν ότι είναι φίλοι του άλλου 19χρονου με τον οποίο είχε διαπληκτιστεί ο 25χρονος στην Αγία Μαρίνα. Ο 24χρονος χτύπησε τον 18χρονο οδηγό και άρπαξαν τον 19χρονο και τον έβαλαν με τη βία στο ένα από τα τρία αυτοκίνητα. Στόχος τους να τους οδηγήσουν στο σπίτι του πρώτου 19χρονου!

Ο τελευταίος ωστόσο είχε φροντίσει να κρυφτεί και δεν είχε πάει στο σπίτι του. Εντωμεταξύ είχε ειδοποιηθεί η αστυνομία που ξεκίνησε τις αναζητήσεις των νταήδων, εντοπίζοντας το ένα από τα τρία οχήματα και συλλαμβάνοντας τους δύο επιβάτες τους. Αναζητούνται για να συλληφθούν, τόσο ο 25χρονος που ήταν ο πρωταγωνιστής του αρχικού επεισοδίου, όσο και ο 24χρονος που χτύπησε τον ανήλικο. Στη δικογραφία που σχημάτισε το ΑΤ Στυλίδας, όπως σημειώσαμε στην αρχή, περιλαμβάνονται και πέντε ακόμη άγνωστοι δράστες, φίλοι των παραπάνω, τα στοιχεία των οποίων διερευνώνται.

Οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας, ενώ οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν μαζί με τα υπόλοιπα εφτά άτομα είναι της σύστασης συμμορίας, της αρπαγής, καθώς και της σωματικής βλάβης για τον 25χρονο και τον 24χρονο που αναζητούνται.