Θεσσαλονίκη: Αναβλήθηκε η δίκη του TikToker “Τέο” για επικίνδυνη οδήγηση – Αφέθηκε ελεύθερος

Αναβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης του 33χρονου TikToker «Τέο Βασιλιάς Τζουντάσιαν» που διώκεται για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια. Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου παραπέμφθηκε, έκανε δεκτό σχετικό αίτημα του ιδίου, αίροντας την κράτησή του.

Ο 33χρονος, ο οποίος είναι ιδιαίτερα ενεργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αρνείται τις κατηγορίες, ενώ κατήγγειλε ότι δύο αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αλλοδαπών έσπασαν τα τζάμια του αυτοκινήτου του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

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Οι δύο αστυνομικοί, ηλικίας 37 και 34 ετών, συνελήφθησαν μετά τη μήνυση που υπέβαλε εις βάρος τους, ωστόσο αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα ενόψει προκαταρκτικής έρευνας, την οποία παρήγγειλε. Παράλληλα, από την ΕΛ.ΑΣ. διατάχθηκε για το περιστατικό Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, της σύλληψής του είχε προηγηθεί καταδίωξη, καθώς ο 33χρονος φέρεται να μην συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης και κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα.