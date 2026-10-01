Η Bridgestone ξεκινά ένα νέο ταξίδι ως αποκλειστικός προμηθευτής ελαστικών του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος ABB FIA Formula E

Η Bridgestone Corporation (Bridgestone) ξεκινά ένα νέο ταξίδι ως αποκλειστικός προμηθευτής ελαστικών του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος ABB FIA Formula E, του κορυφαίου παγκοσμίως πρωταθλήματος αμιγώς ηλεκτρικού μηχανοκίνητου αθλητισμού, από τη σεζόν 2026/27.

Η επερχόμενη σεζόν της Formula E σηματοδοτεί την παρουσίαση του νέου αγωνιστικού μονοθέσιου GEN4, το οποίο θέτει νέα πρότυπα ταχύτητας, βιωσιμότητας και καινοτομίας στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Με πρωτοφανή επιτάχυνση, υψηλή ροπή και μόνιμη ενεργή τετρακίνηση (All-Wheel Drive), είναι το ταχύτερο —με τελική ταχύτητα 335 km/h— και ισχυρότερο —με μέγιστη ισχύ 815 ίππων— μονοθέσιο στην ιστορία της Formula E. Με τα καινοτόμα ελαστικά POTENZA, σχεδιασμένα ώστε να μεγιστοποιούν τις επιδόσεις του GEN4, η Bridgestone θα συμβάλει στη δημιουργία ακόμη πιο δυναμικών και συναρπαστικών αγώνων.

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Στις 30 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη της Ιταλίας η παγκόσμια πρεμιέρα της Bridgestone στη Formula E.

Η Bridgestone στον μηχανοκίνητο αθλητισμό και η είσοδός της στη Formula E

Για την Bridgestone, ο μηχανοκίνητος αθλητισμός αποτελεί τόσο πηγή πάθους όσο και μια διαρκή πρόκληση για την υπέρβαση των ορίων. Με βάση τη θεμελιώδη αρχή ότι «τα ελαστικά μεταφέρουν ζωές», οι εργαζόμενοι της Bridgestone σε όλο τον κόσμο λειτουργούν ως μία ομάδα, αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού για περισσότερα από 60 χρόνια.

Μέσα από αυτές τις προκλήσεις, η Bridgestone έχει καλλιεργήσει υπερηφάνεια και πάθος, έχει ενισχύσει την τεχνολογική και επιχειρησιακή της τεχνογνωσία, έχει αναπτύξει εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό και έχει ισχυροποιήσει το brand της, μέσα από τις ακραίες απαιτήσεις των αγώνων. Αντιμετωπίζοντας τον μηχανοκίνητο αθλητισμό ως ένα «κινητό εργαστήριο», η Bridgestone αξιοποιεί την πολύτιμη εμπειρία και τις τεχνολογίες αιχμής που αποκτά στους αγώνες για τη συνεχή εξέλιξη των ελαστικών για επιβατικά και επαγγελματικά οχήματα.

Με την είσοδό της στη Formula E, η Bridgestone θα εξελίξει περαιτέρω την τεχνολογία της και θα ενισχύσει τις δυνατότητες των προϊόντων και των διαδικασιών παραγωγής της. Σε συνεργασία με διάφορους εταίρους, προωθεί πρωτοβουλίες βιωσιμότητας σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, με στόχο τη δημιουργία κοινωνικής αξίας.

Μαζί με τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού και τους συνεργάτες της σε όλο τον κόσμο, η Bridgestone θα μοιραστεί τον ενθουσιασμό και τη συγκίνηση των αγώνων, μεταδίδοντας με πάθος το πνεύμα της και συνεχίζοντας να συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας κουλτούρας μηχανοκίνητου αθλητισμού που χαρακτηρίζεται από πρόκληση και καινοτομία για το μέλλον.

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Η μοναδικότητα της Formula E

Η Formula E είναι το κορυφαίο παγκοσμίως πρωτάθλημα αμιγώς ηλεκτρικού μηχανοκίνητου αθλητισμού υπό την αιγίδα της FIA. Από την έναρξή της το 2014, όλα τα μονοθέσια αγωνίζονται αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια, αξιοποιώντας την καθαρή λειτουργία των ηλεκτρικών συστημάτων κίνησης.

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Οι αγώνες διεξάγονται όχι μόνο σε διεθνείς πίστες σε όλο τον κόσμο, αλλά και σε αστικές διαδρομές μεγάλων πόλεων, όπως το Μονακό, το Σάο Πάολο, η Σάνια και το Τόκιο. Μέσα από την ενεργή παρουσία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ξεχωριστά προγράμματα, όπως το FIA Girls on Track, η Formula E έχει αναπτυχθεί ραγδαία, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 400 εκατομμύρια φιλάθλους παγκοσμίως.

Με δέσμευση στη φιλοσοφία «Making Progress Thrilling», η Formula E συνεχίζει να αποδεικνύει ότι οι ηλεκτρικοί αγώνες μπορούν να κάνουν περισσότερα από το να εμπνέουν: μπορούν να οδηγήσουν σε πραγματική και μετρήσιμη αλλαγή.

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Τα ελαστικά Bridgestone POTENZA που υποστηρίζουν το GEN4

Το GEN4 διαθέτει εξαιρετικές επιδόσεις, με εντυπωσιακή επιτάχυνση από 0 στα 100 km/h σε μόλις 1,8 δευτερόλεπτα, τελική ταχύτητα 335 km/h, μέγιστη ισχύ 600 kW (815 ίπποι) με υψηλή ροπή και μόνιμη ενεργή τετρακίνηση. Ως αποτέλεσμα, οι απαιτήσεις από τα ελαστικά είναι υψηλότερες από ποτέ.

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Για να ανταποκριθεί σε αυτές τις απαιτήσεις υψηλών επιδόσεων, η Bridgestone ανέπτυξε το POTENZA GEN4. Το νέο ελαστικό προσφέρει υψηλά επίπεδα πρόσφυσης για τη μεγιστοποίηση των επιδόσεων του οχήματος, ευρεία προσαρμοστικότητα στις διαφορετικές οδικές και καιρικές συνθήκες ανά τον κόσμο, καθώς και ανθεκτικότητα που διατηρεί τις υψηλές επιδόσεις από την εκκίνηση έως τον τερματισμό κάθε αγώνα.

Παράλληλα, η Bridgestone ανέπτυξε το νέο ελαστικό βροχής POTENZA GEN4 for TYPHOON TYRE, το οποίο εξασφαλίζει σταθερή οδήγηση ακόμη και σε συνθήκες έντονης βροχόπτωσης. Το POTENZA GEN4 for TYPHOON TYRE προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση ακόμη και σε βρεγμένο οδόστρωμα με μεγάλη ποσότητα νερού.

Με την παροχή αυτών των δύο τύπων ελαστικών, POTENZA GEN4 και POTENZA GEN4 for TYPHOON TYRE, η Bridgestone θα υποστηρίξει δυναμικά τη συναρπαστική αγωνιστική δράση της Formula E, ανεξάρτητα από τις οδικές και καιρικές συνθήκες.

Δέσμευση για τη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος

Για τα ελαστικά GEN4, η Bridgestone έχει επιτύχει ποσοστό 65% ανακυκλωμένων και ανανεώσιμων υλικών σε κάθε ελαστικό, αξιοποιώντας πρώτες ύλες όπως carbon black που προέρχεται από έλαιο πυρόλυσης ελαστικών στο τέλος του κύκλου ζωής τους και silica που προέρχεται από φλοιούς ρυζιού.

Το φυσικό καουτσούκ προέρχεται από αλυσίδες εφοδιασμού που έχουν υποβληθεί στις διαδικασίες δέουσας επιμέλειας της Bridgestone, συμμορφώνονται με το σύστημα διασφάλισης GPSNR και επαληθεύονται από ανεξάρτητο τρίτο φορέα.

Παράλληλα, με στόχο την επίτευξη ανθρακικής ουδετερότητας στην παραγωγή ελαστικών, το 100% της ενέργειας που χρησιμοποιείται τόσο για θερμότητα όσο και για ηλεκτρική ενέργεια στην παραγωγική διαδικασία προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Επιπλέον, οι εκπομπές CO₂ μειώνονται μέσω της προώθησης μεταφορών χαμηλών εκπομπών άνθρακα στις διαδικασίες logistics.

Η Bridgestone προωθεί επίσης πρωτοβουλίες βιωσιμότητας σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της, μέσα από τη συνεργασία με εταίρους, συμπεριλαμβανομένων δράσεων όπως η χημική ανακύκλωση ελαστικών στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

Η παγκόσμια πρεμιέρα της Bridgestone Formula E στη Ρώμη

Ενόψει της σεζόν 2026/27, η παγκόσμια πρεμιέρα της Bridgestone Formula E πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη στις 30 Σεπτεμβρίου. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της FIA, της Formula E, ομάδων και οδηγών, καθώς και διεθνή μέσα ενημέρωσης και influencers.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Yasuhiro Morita, Global CEO της Bridgestone Corporation, μίλησε για τη σημασία της εισόδου της Bridgestone στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ABB FIA Formula E, ενώ οι Hiroshi Imai, CPO, Global Motorsports, και Emilio Tiberio, WEST CTO, παρουσίασαν την τεχνολογία των ελαστικών που υποστηρίζει το GEN4.

Τα ελαστικά GEN4, με το νέο λογότυπο μηχανοκίνητου αθλητισμού της Bridgestone και τα νέα σχεδιαστικά στοιχεία, παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά παγκοσμίως.

Το απόγευμα, στο Technical Center Europe της Bridgestone, παρουσιάστηκαν επίσης οι εγκαταστάσεις παραγωγής ελαστικών, καθώς και το παρασκήνιο της ανάπτυξης των ελαστικών GEN4 από τους μηχανικούς και τους οδηγούς δοκιμών.

Yasuhiro Morita, Global CEO και Representative Executive Officer, Bridgestone Corporation

«Η επιστροφή μας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της FIA αποτελεί μια συναρπαστική επανεκκίνηση που ενσαρκώνει την ιστορία πάθους και καινοτομίας της Bridgestone. Με γνώμονα την αποστολή μας “Serving Society with Superior Quality”, συνεχίζουμε να ξεπερνάμε τα όρια, με αδιάκοπη επιδίωξη υψηλών επιδόσεων και αίσθημα ευθύνης για ένα καλύτερο μέλλον μέσα από τις δραστηριότητές μας στον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Στην κορυφαία σκηνή της Formula E, θα εξελίξουμε περαιτέρω την ισορροπία μεταξύ επιδόσεων και βιωσιμότητας και θα ανοίξουμε τον δρόμο για ένα νέο μέλλον στην κινητικότητα. Μαζί με τους διοργανωτές, τις ομάδες, τους οδηγούς, τους συνεργάτες και τους φιλάθλους, προσβλέπουμε στη δημιουργία ενός νέου μέλλοντος.»

Jeff Dodds, CEO, Formula E

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που καλωσορίζουμε την Bridgestone στη Formula E ως αποκλειστικό προμηθευτή ελαστικών για τη σεζόν 2026/27 και για τα επόμενα χρόνια. Συνδυάζοντας την πλούσια κληρονομιά της στον μηχανοκίνητο αθλητισμό με την πρωτοποριακή καινοτομία στον τομέα της βιωσιμότητας, η Bridgestone αποτελεί έναν ιδανικό συνεργάτη καθώς εισερχόμαστε σε αυτή τη συναρπαστική νέα εποχή.

Το μονοθέσιο GEN4 αντιπροσωπεύει την κορυφή του βιώσιμου σχεδιασμού στον μηχανοκίνητο αθλητισμό και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με την Bridgestone, καθώς συνεχίζουμε να επαναπροσδιορίζουμε τους ηλεκτρικούς αγώνες και να πρωτοστατούμε στην πρόοδο, τόσο εντός όσο και εκτός πίστας.»

Marek Nawarecki, Senior Circuit Sport Director, FIA

«Η επιλογή της Bridgestone ως αποκλειστικού προμηθευτή ελαστικών του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος ABB FIA Formula E σηματοδοτεί ένα συναρπαστικό νέο κεφάλαιο, καθώς εισερχόμαστε στην εποχή του GEN4. Τα ελαστικά θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη των επιδόσεων και της αποδοτικότητας που αναμένονται από αυτή τη νέα γενιά μονοθεσίων.

Βασιζόμενοι στη συνεργασία που έχει ήδη αναπτυχθεί κατά την εξέλιξη των ελαστικών GEN4, προσβλέπουμε στη συνέχιση της συνεργασίας μας με την Bridgestone, τη Formula E και τις ομάδες, με στόχο την παροχή ελαστικών που ανταποκρίνονται στις υψηλές απαιτήσεις του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος ABB FIA Formula E και συμβάλλουν στη δημιουργία έντονου και ανταγωνιστικού θεάματος για οδηγούς και φιλάθλους.»

Hiroshi Imai, Executive Officer, CPO, Global Motorsports, Bridgestone Corporation

«Είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι που παρουσιάζουμε την τεχνολογία και το πάθος της Bridgestone σε όλο τον κόσμο, στη νέα σκηνή της Formula E. Κατά την ανάπτυξη του POTENZA GEN4, ωθήσαμε την τεχνολογία μας στα όριά της, ώστε να αξιοποιήσουμε πλήρως τις εντυπωσιακές επιδόσεις του GEN4.

Ειδικότερα, το νέο POTENZA GEN4 for TYPHOON TYRE αποτελεί μια συμβολική εξέλιξη για την εποχή GEN4, επιτρέποντας στους οδηγούς να ανταποκρίνονται με αυτοπεποίθηση ακόμη και σε βρεγμένες συνθήκες. Στηρίζοντας από την πίστα το σημαντικά εξελιγμένο GEN4, προωθούμε παράλληλα πρωτοβουλίες για την ανθρακική ουδετερότητα και την κυκλική χρήση των πόρων, επιδιώκοντας έναν βιώσιμο μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε ανώτερη ποιότητα στις πίστες σε όλο τον κόσμο, χαρίζοντας νέο ενθουσιασμό και έμπνευση στους φίλους των αγώνων παγκοσμίως.»

Χορηγός τίτλου σε τέσσερις διοργανώσεις της σεζόν 2026/27

Η Bridgestone θα προμηθεύει ελαστικά για όλους τους αγώνες της σεζόν 2026/27 και θα ενισχύσει την εμπειρία των διοργανώσεων μέσα από διάφορες δράσεις. Επιπλέον, θα είναι title sponsor σε τέσσερις αγωνιστικές διοργανώσεις, πραγματοποιώντας ειδικές ενέργειες για την περαιτέρω αναβάθμιση της εμπειρίας των θεατών.

Αγώνας 3: 16 Ιανουαρίου 2027 — Πόλη του Μεξικού, Μεξικό

Αγώνες 10 & 11: 8–9 Μαΐου 2027 — Βερολίνο, Γερμανία

Αγώνες 18 & 19: 10–11 Ιουλίου 2027 — Σαγκάη, Κίνα

Αγώνες 20 & 21 (Τελικός): 24–25 Ιουλίου 2027 — Τόκιο, Ιαπωνία