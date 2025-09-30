Θεσσαλονίκη: Αγρότες απέκλεισαν δρόμο για την υποχρεωτική δήλωση ΑΤΑΚ

Στον προσωρινό αποκλεισμό της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, στο ύψος του Σχολαρίου, προχώρησαν οι αγρότες της ανατολικής Θεσσαλονίκης. Η κινητοποίηση αφορά τη διαμαρτυρία τους για την υποχρεωτική δήλωση του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) σε καλλιέργειες κάτω των 20 στρεμμάτων, με αίτημα αλλαγών στη ρύθμιση. Η αστυνομία προχώρησε σε εκτροπή της κυκλοφορίας μέσω παράδρομου.

Ο αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Επανομής, Μάρκος Μάρκου, τόνισε ότι αυτή είναι η δεύτερη κινητοποίηση για το θέμα και ξεκαθάρισε: «Δεν θα σταματήσουμε τις κινητοποιήσεις μας μέχρι να τις πάρουν στα σοβαρά».

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι περιμένουν την επίσημη ανακοίνωση της κυβέρνησης, ζητώντας να εφαρμοστεί η αρχική συμφωνία που προβλέπει ότι τα αγροτεμάχια έως 20 στρέμματα μπορούν να δηλωθούν χωρίς ΑΤΑΚ ή ΚΑΕΚ στις φετινές δηλώσεις ΟΣΔΕ.