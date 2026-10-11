Γλυφάδα: Εκτέλεσαν 52χρονο με πυροβολισμό στο κεφάλι – Το βαρύ ποινικό παρελθόν του θύματος

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Κυριακής (11/10) στη Γλυφάδα, όπου ένας 52χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός, με τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι, δίπλα σε μοτοσικλέτα. Η υπόθεση ερευνάται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, καθώς το θύμα είχε απασχολήσει επανειλημμένα τις αστυνομικές Αρχές.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή της λεωφόρου Καραμανλή με την οδό Παναγούλη, ενώ οι πρώτες πληροφορίες που έφτασαν στην Αστυνομία έκαναν λόγο για πιθανό τροχαίο ατύχημα.

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Ωστόσο, όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, διαπίστωσαν ότι επρόκειτο για εγκληματική ενέργεια.

Γλυφάδα: Τον βρήκαν νεκρό δίπλα στη μοτοσικλέτα – Πέντε κάλυκες στο σημείο

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., περίπου στη 01:00 τα ξημερώματα, κάτοικος της περιοχής επικοινώνησε με το Κέντρο της Άμεσης Δράσης, αναφέροντας ότι ενδεχομένως είχε σημειωθεί τροχαίο.

Στο σημείο έσπευσαν αρχικά αστυνομικοί της Τροχαίας, οι οποίοι εντόπισαν τον άνδρα πεσμένο δίπλα σε μοτοσικλέτα.

Κατά την εξέτασή του διαπιστώθηκε ότι έφερε τραύμα στο κεφάλι από πυροβόλο όπλο.

Από την έρευνα στον χώρο εντοπίστηκαν τουλάχιστον πέντε κάλυκες, οι οποίοι αποτελούν σημαντικά ευρήματα για την εξέλιξη της προανάκρισης.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν τις συνθήκες της επίθεσης, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών.

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Ποιος ήταν ο 52χρονος – Η εμπλοκή του σε υπόθεση προστασίας νυχτερινών καταστημάτων

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο 52χρονος είχε βαρύ ποινικό παρελθόν και είχε απασχολήσει τις Αρχές σε διαφορετικές χρονικές περιόδους.

Ειδικότερα, το 2015 είχε συλληφθεί ως μέλος ομάδας που φέρεται να παρείχε παράνομα «προστασία» σε νυχτερινά καταστήματα, υπόθεση που είχε απασχολήσει τις διωκτικές Αρχές.

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Η συγκεκριμένη δραστηριότητα αποτελεί ένα από τα στοιχεία του παρελθόντος του που εξετάζονται στο πλαίσιο της χαρτογράφησης των επαφών και των πιθανών αντιπαραθέσεών του.

Οι πυροβολισμοί σε οπαδούς του Παναθηναϊκού το 2018 και το 2022

Ο 52χρονος είχε εμπλακεί και σε δύο σοβαρά περιστατικά με πυροβολισμούς εναντίον οπαδών του Παναθηναϊκού.

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Σύμφωνα με τις ίδιες αστυνομικές πηγές, το 2018 είχε πυροβολήσει και τραυματίσει οπαδό του Παναθηναϊκού έξω από το ΟΑΚΑ.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, το 2022, είχε συλληφθεί για περιστατικό κατά το οποίο φέρεται να πυροβόλησε έναν ακόμη οπαδό της ίδιας ομάδας, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, έξω από σύνδεσμο του Παναθηναϊκού.

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Πρόκειται για δύο υποθέσεις που περιλαμβάνονται στο ιστορικό του θύματος, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προκύψει επιβεβαιωμένη σύνδεσή τους με τη σημερινή δολοφονία.

Η σύλληψη για ενδοοικογενειακή βία και οι περιοριστικοί όροι

Το 2024 ο 52χρονος είχε συλληφθεί και για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το τελευταίο χρονικό διάστημα κυκλοφορούσε ελεύθερος, έχοντας υποχρέωση τήρησης περιοριστικών όρων.

Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν το συνολικό ιστορικό του, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν κάποια από τις παλαιότερες υποθέσεις στις οποίες είχε εμπλακεί σχετίζεται με τη δολοφονία του.

Το ελληνικό FBI ανέλαβε την έρευνα

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, γνωστή και ως ελληνικό FBI.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται η ταυτοποίηση των δραστών, η ανασύνθεση των τελευταίων κινήσεων του 52χρονου και η διερεύνηση των πιθανών κινήτρων της επίθεσης.

Οι αστυνομικοί αναμένεται να αξιοποιήσουν τα ευρήματα από το σημείο της δολοφονίας, καθώς και τυχόν υλικό από κάμερες ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί κάποια σύλληψη για την ανθρωποκτονία, ενώ τα κίνητρα παραμένουν υπό διερεύνηση.