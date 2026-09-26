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Βόλος: Φωτιά σε οικόπεδο με ελαστικά – Στον ουρανό έφτασαν οι καπνοί (βίντεο)

Τέθηκε υπό έλεγχο μετά από επέμβαση της Πυροσβεστικής

Βόλος: Φωτιά σε οικόπεδο με ελαστικά – Στον ουρανό έφτασαν οι καπνοί (βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Φωτιά σε οικοπεδική έκταση με ελαστικά στην οδό Λασκαράτου, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στον Βόλο ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής, 25 Σεπτεμβρίου, με την Πυροσβεστική να την θέτει υπό έλεγχο.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 22:30, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, καθώς οι φλόγες ήταν ιδιαίτερα έντονες λόγω των υλικών που καίγονταν.

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Παρά την έκταση της φωτιάς, δεν αναφέρθηκαν ζημιές σε κατοικίες, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παρέμειναν μέχρι νωρίς το πρωί στο σημείο για την πλήρη κατάσβεση και την αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων.

Τα βίντεο που δημοσίευσε η τοπική ιστοσελίδα gegonota.news αποτυπώνουν το μέγεθος της φωτιάς, με τις τεράστιες φλόγες να υψώνονται μέσα στη νύχτα και να φωτίζουν ολόκληρη την περιοχή.

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