Δύο συλλήψεις για εμπρησμό από αμέλεια σε Χαλκιδική και Έβρο

Άμεση ήταν η κινητοποίηση των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Δ.Α.Ε.Ε. του Πυροσβεστικού Σώματος, τα οποία προχώρησαν στη σύλληψη δύο ανδρών για εμπρησμό από αμέλεια, σε Χαλκιδική και Έβρο.

Ειδικότερα:

Συνελήφθη χθες Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2026, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από στελέχη του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Χαλκιδικής, αλλοδαπός, υπήκοος Ρουμανίας, 70 ετών, για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περί ώρα 11:50, όταν έθεσε φωτιά σε στοίβα με υπολείμματα βλάστησης, με αποτέλεσμα αυτή να επεκταθεί σε αγροτική έκταση, στην περιοχή Γερακινή του Δήμου Πολυγύρου Χαλκιδικής. Από την πυρκαγιά κάηκαν 8 στρέμματα χορτολιβαδικής και αγροτικής έκτασης.

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Συνελήφθη χθες Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2026, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από στελέχη του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Έβρου, ημεδαπός, 64 ετών, για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περί ώρα 18:00, κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής χόρτων με χορτοκοπτικό μηχάνημα, από σπινθήρα που δημιουργήθηκε μετά την επαφή μεταλλικού τμήματος του μηχανήματος με πέτρα, σε αγροτική περιοχή των Λαβάρων, του Δήμου Σουφλίου Έβρου. Από την πυρκαγιά κάηκαν 30 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης.

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 4 Σεπτεμβρίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 760 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.270.196,47 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 330 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 293 (88,79%) είναι από αμέλεια και οι 37 (11,21%) από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.