Θεσσαλονίκη: 46χρονος φωτογράφιζε κρυφά 14χρονη σε λεωφορείο

Στη σύλληψη ενός 46χρονου που απαθανάτιζε κρυφά με την φωτογραφική κάμερα του κινητού του μια ανήλικη την ώρα που βρίσκονταν μέσα σε αστικό λεωφορείο που εκτελούσε δρομολόγιο εντός της Θεσσαλονίκης προχώρησαν οι Αρχές.

Το κοριτσάκι, ηλικίας μόλις 14 ετών δεν είχε αντιληφθεί, τι συμβαίνει, ωστόσο, η δράση του 46χρονου έγινε αντιληπτή και ειδοποιήθηκε η Άμεση Δράση, άνδρες της οποίας ακινητοποίησαν το λεωφορείο και συνέλαβαν τον 46χρονο.