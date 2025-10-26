Θεσσαλονίκη: 20χρονος μαχαιρώθηκε στον θώρακα στην Περαία – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Επίθεση με μαχαίρι δέχτηκε ένας 20χρονος το απόγευμα της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Η επίθεση έγινε στην περιοχή της Περαίας και μάλιστα σε κεντρικό δρόμο, με την αστυνομία να λαμβάνει κλήση για το περιστατικό μαχαιρώματος στη Θεσσαλονίκη περίπου στις 18:10 το απόγευμα.

Φίλοι του 20χρονου τον μετέφεραν στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος, με τραύματα στην πνευμονοθωρακική χώρα, με τους γιατρούς να τον βάζουν άμεσα στο χειρουργείο.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό του άγνωστου δράστη, με την περίπτωση να είναι δύσκολη καθώς ο νεαρός ισχυρίζεται ότι δεν θυμάται κάτι από το γεγονός.