Θεσσαλονίκη: Πανηγυρική δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου (Εικόνες)

Άρχισε η επίσημη δοξολογία στο ναό του Αγίου Δημητρίου, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, για τον διπλό εορτασμό του Πολιούχου Αγίου Δημητρίου και της 113ης επετείου από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ)

Κατά την άφιξη του στον ναό τον κ. Τασούλα υποδέχθηκε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτριος Χούπης, άγημα απέδωσε τιμές κι έγινε ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου. Ακολούθησε η υποδοχή από τον υφυπουργό Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης), Κώστα Γκιουλέκα, που εκπροσώπησε την κυβέρνηση, τον βουλευτή Διαμαντή Γκολιδάκη, που εκπροσώπησε τον πρόεδρο της Βουλής, την περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά, τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη, και τον μητροπολίτη Φιλόθεο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όλοι μαζί υποδέχθηκαν τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, και στη συνέχεια εισήλθαν στον ναό. (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ)

Στη δοξολογία παρίστανται, επίσης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Σωκράτης Φάμελλος, ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ Δημήτρης Νατσιός, η βουλευτής Ράνια Θρασκιά, ως εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο ευρωβουλευτής Εμμανουήλ Φράγκος, ως εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, ο Επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Απόστολος Τζιτζικώστας, υφυπουργοί (Ν. Ταχιάος, Στ. Καλαφάτης, Ελ. Ράπτη, Ν. Παπαϊωάννου, Α. Ευθυμίου), βουλευτές (Στρ. Σιμόπουλος. Δ. Κούβελας, Θ. Καράογλου, Π. Παππάς), ο ευρωβουλευτής Βαγγέλης Μεϊμαράκης, εκλεγμένοι της αυτοδιοίκησης, η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Το πρωί έγινε η έπαρση της σημαίας στον Λευκό Πύργο η οποία συνοδεύτηκε από 21 κανονιοβολισμούς.