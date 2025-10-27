Θεσσαλονίκη: 19χρονος παρέσυρε και εγκατέλειψε 27χρονη – Τον εντόπισε μεθυσμένο η αστυνομία

Χειροπέδες σε έναν 19χρονο πέρασαν αστυνομικοί της τροχαίας στην Θεσσαλονίκη μετά από τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη.

Ειδικότερα, το βράδυ της Κυριακής (27/10), ο νεαρός άνδρας οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο τραυμάτισε 27χρονη – πεζή και στη συνέχεια απομακρύνθηκε από το σημείο του ατυχήματος χωρίς να ενημερώσει τις αστυνομικές αρχές ή να περιθάλψει την παθούσα.

Σε έλεγχο που διενεργήθηκε μετά τον εντοπισμό του, προέκυψε ότι οδηγούσε το εν λόγω όχημα υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.