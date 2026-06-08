Θεσσαλονίκη: 15χρονη παρασύρθηκε από ΙΧ στην Περαία – Συνελήφθη ο οδηγός
Η ανήλικη έχει υποστεί κατάγματα στο κρανίο και στη λεκάνη
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Κυριακής, 7 Ιουνίου, στον δρόμο Θεσσαλονίκης – Ν. Μηχανιώνας στο ύψος της Περαίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν τα μεσάνυχτα η 15χρονη επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο και παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο.
Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο και σύμφωνα με πληροφορίες έχει υποστεί κατάγματα στο κρανίο και στη λεκάνη, με την κατάστασή της να είναι σταθερή, ενώ βρίσκεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.
Ο 38χρονος οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη.
πηγή στην Google
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