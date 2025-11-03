Θεσπρωτία: Νεκρός 57χρονος σε τροχαίο με μηχανή στην Παραμυθιά  

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (3/11) στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας, με θύμα έναν 57χρονο μοτοσικλετιστή.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, ο άνδρας βρέθηκε από διερχόμενους οδηγούς πεσμένος στο οδόστρωμα, ανάμεσα στα χωριά Παγκράτι και Σεβαστό.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, με ασθενοφόρο να τον μεταφέρει στο Κέντρο Υγείας Παραμυθιάς, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν πως ο οδηγός πιθανότατα έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, με αποτέλεσμα να εκτραπεί της πορείας του και να τραυματιστεί θανάσιμα.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Τροχαίας Παραμυθιάς.