Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στη Λεπτοκαριά Θεσπρωτίας
Δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές
Σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ σημειώθηκε στις 06:37 ώρα Ελλάδος 325 χλμ. ΒΔ στην Λεπτοκαριά Θεσπρωτίας, όπως ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 11 χλμ. ανατολικά – νότιανατολικά της Λεπτοκαριάς Θεσπρωτίας.
Όπως αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΠΕ-ΜΠΕ στην Ήπειρο, Μαίρη Τζώρα, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές, σύμφωνα με την Αστυνομία.
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