Θεοφάνεια: Ένας 15χρονος έπιασε τον Τίμιο Σταυρό στην Εύβοια (Εικόνες & Βίντεο)

Με κάθε επισημότητα και σε ατμόσφαιρα βαθιάς κατάνυξης πραγματοποιήθηκε ο εορτασμός των Θεοφανείων στον Αλμυροπόταμο Ευβοίας.

Η τελετή του Αγιασμού των Υδάτων τελέστηκε στο λιμάνι του χωριού, παρουσία πλήθους κατοίκων και επισκεπτών που έδωσαν το «παρών» για να τιμήσουν τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας.

Σύμφωνα με το evima, αμέσως μετά τη ρίψη του Τιμίου Σταυρού στη θάλασσα, πέντε παιδιά του χωριού βούτηξαν στα παγωμένα νερά, με τον 15χρονο Δημήτρη να ανασύρει τον Σταυρό, αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκομένων.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η στιγμή κατά την οποία μικρά παιδιά άφησαν ελεύθερο ένα λευκό περιστέρι, συμβολίζοντας την ειρήνη και την ελπίδα.

Η μαζική συμμετοχή του κόσμου ανέδειξε τη σημασία της διατήρησης των τοπικών εθίμων και της θρησκευτικής παράδοσης. Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με ευχές για υγεία, ειρήνη και ευημερία για τη νέα χρονιά.