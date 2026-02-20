Θέατρα: Χωρίς παραστάσεις σήμερα εξαιτίας της απεργίας του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών

Σήμερα, Παρασκευή (20/02), θα παραμείνουν κλειστά τα περισσότερα θέατρα διότι συμμετέχουν στην απεργία του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ), μαζί με τους μουσικούς, τους τεχνικούς και τους εργαζόμενους στους θεατρικούς χώρους.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, τα βασικά τους αιτήματα είναι η υπογραφή σύμβασης εργασίας που διασφαλίζει τα εργασιακά τους δικαιώματα. Συγκεκριμένα, ζητούν πληρωμένες και ασφαλισμένες πρόβες, εξασφαλισμένη διάρκεια εργασίας και καλοκαιρινές περιοδείες με όρους που δεν εξαντλούν τους εργαζομένους.

Οι απεργοί θα πραγματοποιήσουν σήμερα, στις 19:30, συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας (Βουκουρεστίου και Πανεπιστημίου) και συναυλία με τους Dalkance.

Ποια θέατρα συμμετέχουν στην απεργία

Μεταξύ των θεάτρων που συμμετέχουν στη σημερινή απεργία είναι και τα εξής:

Θέατρο Παλλάς (Λόλα)

Θέατρο Ήβη (Νίκος Ξυλούρης-ο αρχάγγελος της Κρήτης)

Θέατρο Ακροπόλ (ο αγαπητικός της βοσκοπούλας)

Θέατρο Αθηνών (Cancel)

Σύγχρονο Θεάτρο (Το τρίτο στεφάνι)

Θέατρο Γκλόρια (Σεσουάρ για δολοφόνους)

Θέατρο Λαμπέτη (Η ληστεία της συμφοράς)

Θέατρο Λαμπέτη (Το Κύμα)

Θέατρο Δημήτρης Χόρν (Μάρτυρας Κατηγορίας)

Θέατρο Κνωσσός (ο Εχθρός του λαού)

Ελληνικός Κόσμος -ΘΕΑΤΡΟΝ (Ούτε μπρος ούτε πίσω)

Ελληνικός Κόσμος – ΘΕΑΤΡΟΝ (Το μεγάλο μας τσίρκο)

Θέατρο Εμπορικόν (το ΚΕΙΚ)

Αμφιθέατρο Σπύρου Ευαγγελάτου (Γιοι και Κόρες)

Θέατρο Αλκυονίς (Ταρτούφος)Θέατρο Κιβωτός (Η κουζίνα)

Θέατρο Θησείον (ΤΑ χρόνια της Αννί Ερνώ)

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης (Το καπλάνι της βριτρίνας)

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης (CLEANSED)

Θέατρο Σημείο (Αστερόσκονη)

Θέατρο Αλάμπρα (Φλαντρώ)

Θέατρο Τέχνης (ο κος Βρομύλος)

Απο Μηχανής Θέατρο (Ροδαφ’νον)

Θέατρο Προσκήνιο (Δύο ή τρία πράγματα που ξέρω γι’ αυτόν)

Θέατρο Χώρα (Μέχρι να σβήσουν τ’ άστρα)

Θέατρο Αθηνά (Το όνομα)

Θέατρο Αλέκος Αλεξανδράκης (Όλα λάθος)

Θέατρο Πορεία (Ο κουρέας της Σεβίλλης)

Θέατρο Πορεία (Ηλέκτρα εντός)

Θέατρο Radiocity (Το ακρωτήρι)

Θέατρο Βεάκη (Βαρώνος Μινχαουζεν)

Θέατρο Βεάκη (Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της)

Θέατρο του Νέου Κόσμου (Αφηγήτρια ταινιών)

Θέατρο Αριστοτέλειον (Δον Ζουάν)

Αμφι-Θέατρο Σπύρου Α. Ευαγγελάτου (Γιοι και Κόρες)

Θέατρο Γκλόρια (Σεσουάρ για δολοφόνους)

Θέατρο Πειραιώς 131 (Πρόσεχε ποιον σκοτώνεις)

Θέατρο Νέος Ακάδημος (Η φάλαινα)

Θέατρο Ανεσις (Τζονι Μπλε)

Θέατρο Ανεσις (Οι βλαβερές συνέπειες του γάμου)

Θέατρο Μουσούρη (Η συνάντηση)

Θέατρο Ψυρρή (Ας περιμένουν οι γυναίκες)

Θέατρο Ιλίσια – Βολανάκης (Η πιο υπέροχη χειρότερη του κόσμου)

και ενδεικτικά απεργούν σε συμπαράσταση :