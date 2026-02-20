Δούκας: «Η Αθήνα πρέπει να αποκτήσει επιτέλους ένα Μουσείο Εθνικής Αντίστασης – Θα στηρίξω αυτή την πρωτοβουλία»

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, συνάντησε την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου στο Δημαρχείο, τον Πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση και τον ιστορικό Μενέλαο Χαραλαμπίδη.

Στόχος της συνάντησης ήταν η δημιουργία Μουσείου Εθνικής Αντίστασης, με αφορμή την αποκάλυψη των συγκλονιστικών οπτικών ντοκουμέντων από την εκτέλεση των 200 από τους ναζί, στην Καισαριανή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Η Αθήνα πρέπει να αποκτήσει επιτέλους ένα Μουσείο Εθνικής Αντίστασης. Θα στηρίξω με όλες μου τις δυνάμεις αυτή την πρωτοβουλία. Θα δημιουργηθεί και μια ομάδα εργασίας με εξειδικευμένους επιστήμονες και νομίζω θα στηρίξει την προσπάθεια και ο Πρόεδρος της Βουλής, προκειμένου να μπορέσουμε να βρούμε χρηματοδότηση και χώρο και να γίνει πράξη κάτι το οποίο είναι απόλυτη προτεραιότητα. Το χρωστάμε στην προηγούμενη γενιά, αλλά το οφείλουμε και στη νέα γενιά. Πρέπει να ξέρει τη σύγχρονη ιστορία μας».

Ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, τόνισε: «Είχε ξεκινήσει μια προσπάθεια το 2018 από το Ίδρυμα της Βουλής επί προεδρίας του Νίκου Βούτση. Είναι, νομίζω, η ώρα, μετά και από τις τελευταίες εξελίξεις, να πιάσουμε ξανά το νήμα αυτής της προσπάθειας και να ολοκληρωθεί αυτό το πολύ σημαντικό έργο. Οι νέες γενιέςπρέπει να έχουν τα εφόδια να γνωρίζουν τι έχει συμβεί, ποια είναι η αντιστασιακή ιστορία του λαού μας και του λαού της Αθήνας.Και πώς ακριβώς αντιμετωπίζουμε και σήμερα, στις ιδιαίτερα δύσκολες και οξυμμένες συνθήκες στις οποίες ζούμε, το φάντασμα του φασισμού».

Ο ιστορικός Μενέλαος Χαραλαμπίδης ευχαρίστησε τον Δήμαρχο Αθηναίων για την ουσιαστική συνάντηση και υπογράμμισε: «Στόχος του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης θα είναι να λειτουργήσει ως ένα πολυεργαλείο. Θα μπορεί επίσης να είναι ο φορέας ο οποίος, μέσα από ερευνητικά προγράμματα, να τεκμηριώσει επιστημονικά τις ανθρώπινες απώλειες και τις υλικές καταστροφές που είχαμε κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και άρα να δώσει στέρεα επιχειρήματα σε οποιαδήποτε νομική, οικονομική ή πολιτική διεκδίκηση έχει το ελληνικό κράτος από το αντίστοιχο γερμανικό».