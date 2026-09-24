Κως: Συνελήφθη 35χρονη μετά τον σοβαρό τραυματισμό του 3χρονου παιδιού της

Χειροπέδες σε μια 35χρονη στην Κω πέρασε η αστυνομία, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του 3χρονου παιδιού της, το οποίο εντοπίστηκε αναίσθητο μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί βρέθηκε μόνο του εκτός σπιτιού και εγκλωβίστηκε στο όχημα.

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Σύμφωνα με την dimokratiki, το παιδί φέρεται να απομακρύνθηκε από το σπίτι χωρίς να γίνει αντιληπτό και να κατευθύνθηκε προς το αυτοκίνητο της μητέρας του, το οποίο ήταν σταθμευμένο σε κοντινή απόσταση.

Εκεί, κάτω από συνθήκες που εξετάζονται, το κεφάλι του 3χρονου εγκλωβίστηκε ανάμεσα στο τζάμι και το πλαίσιο της πόρτας του οχήματος, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι υγειονομικές υπηρεσίες και, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, αποφασίστηκε η αεροδιακομιδή του παιδιού σε νοσοκομείο εκτός Κω για εξειδικευμένη νοσηλεία. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την πορεία της υγείας του.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της 35χρονης μητέρας, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου.

Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού και αν υπήρξε παράλειψη στην επίβλεψη του παιδιού.