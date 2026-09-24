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ΕΛΛΑΔΑ

Έληξε ο συναγερμός στα Δικαστήρια Πειραιά: Δεν εντοπίστηκε κάτι ύποπτο

Μετά από έλεγχο του Τ.Ε.Ε.Μ. στο κτίριο

Έληξε ο συναγερμός στα Δικαστήρια Πειραιά: Δεν εντοπίστηκε κάτι ύποπτο
ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΕΜΠΑΠΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 13:02

Διακοπή της κυκλοφορίας σημειώθηκε στην κυκλοφορία στην οδό Σκουζέ, από το ύψος της οδού Νοταρά έως την οδό Ακτής Μιαούλη και της οδού Φίλωνος, από το ύψος της οδού Φιλελλήνων έως την οδό 2ας Μεραρχίας, λόγω διενέργειας ελέγχου Τ.Ε.Ε.Μ. στο κτίριο των δικαστηρίων Πειραιά, μετά από τηλεφώνημα για βόμβα στις 10:55 το πρωί της Πέμπτης, 24 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο τηλεφώνημα δεν δόθηκε συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο για την υποτιθέμενη έκρηξη.

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Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), οι οποίες πραγματοποίησαν έλεγχο στους χώρους του δικαστικού μεγάρου για τον εντοπισμό τυχόν ύποπτου αντικειμένου, με το κτίριο να εκκενώνεται.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε δεν εντοπίστηκε κάτι ύποπτο.

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