Κακοκαιρία στην Κρήτη: Συνεδρίασε το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας και η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου

Συνεδρίασε εκ νέου το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, για την εξέλιξη της κακοκαιρίας στην Κρήτη και την προετοιμασία του μηχανισμού ενόψει του νέου κύματος ισχυρών φαινομένων που αναμένεται από τις βραδινές ώρες. Νωρίτερα προηγήθηκε νέα συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, μετά την έκδοση του επικαιροποιημένου Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), για τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη, καθώς και θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο.

Κατά τη συνεδρίαση, ο υπουργός υπογράμμισε την ανάγκη ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας να παραμείνει σε μέγιστη ετοιμότητα ενόψει του νέου κύματος κακοκαιρίας που αναμένεται από τις βραδινές ώρες. Όπως επισήμανε, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται λόγω της ήδη επιβαρυμένης κατάστασης στο νησί, των ζημιών και των προβλημάτων που έχουν προκληθεί σε υποδομές, αλλά και του κορεσμού του εδάφους από τις βροχοπτώσεις που έχουν προηγηθεί, γεγονός που, όπως είπε, μπορεί να δημιουργήσει νέα προβλήματα ακόμη και από φαινόμενα μικρότερης έντασης.

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Ο κ. Τουρνάς τόνισε ότι απόλυτη προτεραιότητα παραμένει η προστασία της ανθρώπινης ζωής και ζήτησε από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να διατηρήσουν τις δυνάμεις τους σε αυξημένη ετοιμότητα και να ληφθεί κάθε πρόσθετο μέτρο που κρίνεται αναγκαίο. Παράλληλα, ευχαρίστησε την Περιφέρεια Κρήτης, τους αντιπεριφερειάρχες και τους δήμους για την προσπάθεια που καταβάλλουν, ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων προσβασιμότητας ενόψει της νέας επιδείνωσης του καιρού.

Σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση των ζημιών, ο υπουργός ενημέρωσε ότι τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στην Κρήτη με τη συμμετοχή του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδου, και του γενικού γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρου Καμπούρη. Όπως γνωστοποίησε θα ακολουθήσουν οι απαραίτητες αυτοψίες από τα αρμόδια κλιμάκια, προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές και να δρομολογηθούν οι διαδικασίες αποκατάστασης.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, συνεχίζονται κατά διαστήματα στο Νότιο Αιγαίο οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και οι τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι.

Συγκεκριμένα:

* Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη από αργά το απόγευμα της Παρασκευής (02-10-2026) έως νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου (03-10-2026).

* Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο έως το απόγευμα του Σαββάτου.

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Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας επανεκτιμήθηκε η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Κρήτη μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα των προηγούμενων ωρών, καθώς και η πορεία των παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των ζημιών που έχουν ήδη προκληθεί. Παράλληλα, ενόψει του νέου κύματος κακοκαιρίας, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, επιβεβαιώθηκε η συνέχιση των μέτρων αυξημένης ετοιμότητας και η διατήρηση όλων των δυνάμεων σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Ειδικότερα:

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* Το Πυροσβεστικό Σώμα, το οποίο έχει ήδη επέμβει σε σειρά περιστατικών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας, συνεχίζει να επιχειρεί όπου απαιτείται, ενώ παραμένει σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμύρες και τα συνοδά τους φαινόμενα. Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες στις περιοχές όπου αναμένεται να εκδηλωθούν τα νέα φαινόμενα παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, με δυνατότητα περαιτέρω κλιμάκωσης, εφόσον απαιτηθεί.

* Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και συντονισμό με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, την Περιφέρεια και τους Δήμους της Κρήτης, που συνεχίζουν τις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την αποκατάσταση της προσβασιμότητας όπου έχουν προκληθεί ζημιές, ενώ παράλληλα παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα ενόψει της νέας επιδείνωσης. Επισημάνθηκε εκ νέου προς την Περιφέρεια και τους Δήμους η ανάγκη για έγκαιρη και συνεχή ενημέρωση των πολιτών και των επισκεπτών του νησιού σχετικά με την εξέλιξη της κακοκαιρίας και τα ενδεδειγμένα μέτρα προστασίας.

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* Οι Ένοπλες Δυνάμεις, η Ελληνική Αστυνομία, το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης, ο ΔΕΔΔΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ και το ΕΚΑΒ, που έχουν ήδη συνδράμει στην αντιμετώπιση των συνεπειών των φαινομένων, συνεχίζουν τις παρεμβάσεις τους όπου απαιτείται και παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα για την άμεση ανταπόκριση σε τυχόν νέα προβλήματα.

Υπενθυμίζεται ότι η Περιφέρεια Κρήτης παραμένει σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) έως την Κυριακή ενώ η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου θα συνεδριάσει εκ νέου αύριο.

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Σημειώνεται ότι το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας συνεδρίασε, έπειτα από πρόσκληση του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου.