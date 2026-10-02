Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρή 58χρονη τουρίστρια από κεραυνό

Τραγικό θάνατο βρήκε το μεσημέρι της Παρασκευής, 2 Οκτωβρίου στη νότια Ρόδο, μία 58χρονη, έπειτα από χτύπημα κεραυνού κοντά στη Λίνδο.

Η 58χρονη χτυπήθηκε από κεραυνό και κατέληξε επί τόπου. Η τουρίστρια περπατούσε στην περιοχή Λοθιάρικα στα Λάερμα, μαζί με τον σύζυγό της, όταν έγινε το τραγικό συμβάν, όπως αναφέρει το dimokratiki.gr.

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Στην περιοχή κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο, ωστόσο κατά την άφιξη του πληρώματος η γυναίκα ήταν ήδη χωρίς σφυγμό και δεν κατέστη δυνατό να της παρασχεθεί βοήθεια.

Η 58χρονη μαζί με τον σύζυγό της διέμεναν σε ξε­νο­δο­χείο στα Λοθιάρικα.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.