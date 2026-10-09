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Θάνατος Μαζωνάκη: Δεσμεύονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία των κατηγορούμενων γιατρών

Κλιμακώνεται η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Θάνατος Μαζωνάκη: Δεσμεύονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία των κατηγορούμενων γιατρών
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων των δύο κατηγορούμενων γιατρών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, αποφάσισε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, με την διάταξη να έχει ήδη αποσταλεί στην Εισαγγελία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μέτρο αφορά το σύνολο των περιουσιακών τους στοιχείων, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται και τραπεζική θυρίδα που διατηρούσαν σε υποκατάστημα τράπεζας στο Κολωνάκι, κοντά στο ιατρείο τους. Μάλιστα, η Αρχή έχει εκφράσει εκ των προτέρων τη ρητή συναίνεσή της για το άνοιγμα της θυρίδας και την κατάσχεση όσων ενδεχομένως βρεθούν στο εσωτερικό της, στο πλαίσιο της έρευνας.

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Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία χαρτογράφησης της περιουσιακής κατάστασης των δύο γιατρών. Ο επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης έχει απευθυνθεί στο Κτηματολόγιο για τον εντοπισμό ακινήτων που ενδέχεται να τους ανήκουν, ενώ έγγραφο έχει αποσταλεί και στις ασφαλιστικές εταιρείες, προκειμένου να ελεγχθεί εάν υπάρχουν επενδυτικά προϊόντα στο όνομά τους. Σε περίπτωση που εντοπιστούν σχετικά περιουσιακά στοιχεία, θα δεσμευτούν και αυτά.

Πέρα από την περιουσιακή έρευνα, η Αρχή εξετάζει ενδεχόμενη τέλεση τεσσάρων αδικημάτων: κακουργηματικής απάτης, αντιποίησης του ιατρικού επαγγέλματος, φοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Με την ολοκλήρωση της έρευνας, το πόρισμα της Αρχής θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, προκειμένου να αξιολογηθούν τα στοιχεία και να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες.

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