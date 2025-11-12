Θάνατος 3χρονου στην Αχαΐα: Η δεύτερη εκδοχή που εξετάζει η ΕΛΑΣ – Ποιος ο ρόλος του 25χρονου συγγενή

Μία ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στην Αχαΐα καθώς οι γιατροί στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών ενημέρωσαν τους γονείς του 3χρονου για το θάνατο του μετά από δυστύχημα.

Το άτυχο παιδάκι έπεσε από μάντρα ύψους 2 μέτρων, ενώ βρισκόταν μαζί με τον θείο του και τραυματίστηκε σοβαρά. Οι γιατροί έκαναν τιτάνιες προσπάθειες για να τον σώσουν ωστόσο ο 3χρονος υπέστη ανακοπή και κατέληξε.

Παρά το γεγονός ότι αρχικά αναφέρθηκε ότι το παιδί έπεσε από την μάντρα μαζί με τον θείο του, η ΕΛΑΣ εξετάζει ένα δεύτερο ενδεχόμενο, ο 3χρονος να ήταν πάνω σε ένα μηχανάκι, το οποίο προσέκρουσε στον μαντρότοιχο, με αποτέλεσμα ο μικρός να εκσφενδονιστεί.

Με όσα καταγράφονται στο βιβλίο συμβάντων του νοσοκομείου, είναι δύο οι εκδοχές για το πώς προκλήθηκε ο τραυματισμός:

Η πρώτη εκδοχή που ανέφεραν οι δικοί του είναι ότι έπεσε από μία μάντρα και η δεύτερη που ανέφεραν πάλι οι γονείς ήταν ότι ήταν πάνω σε ένα μηχανάκι, χτύπησε σε μια μάντρα το μηχανάκι -δεν ξέρω ποιος οδηγούσε- και εκσφενδονίστηκε και το παιδί τραυματίστηκε σε μία μάντρα. Η αστυνομία θα διερευνήσει για να δει τι ακριβώς προκάλεσε τον θανάσιμο τραυματισμό του αγοριού», ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, στον τηλεοπτικό σταθμό Action24.

Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες που οδήγησαν στο τραγικό αυτό περιστατικό. Για την υπόθεση στην Αχαΐα κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια ο 25χρονος θείος του 3χρονου αγοριού.