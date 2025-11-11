Αχαΐα: Για 40 λεπτά οι γιατροί πάλευαν να επαναφέρουν τον 3χρονο – Πώς έγινε το δυστύχημα

Η Δυτική Αχαΐα βυθίστηκε στο πένθος μετά το σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε στην περιοχή των Σπάτων. Ένα 3χρονο αγοράκι έπεσε από μάντρα ύψους περίπου δύο μέτρων και μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένο στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο Πατρών.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, το παιδί δεν τα κατάφερε και κατέληξε. Οι ιατροί διαπίστωσαν βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και προχώρησαν σε διασωλήνωση.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το παιδί υπέστη ανακοπή καρδιάς, και για 40 λεπτά οι γιατροί έδιναν μάχη να το επαναφέρουν χωρίς αποτέλεσμα.

Πώς έγινε το δυστύχημα

Σύμφωνα με το tempo24.news, το παιδί έπαιζε μαζί με έναν 25χρονο, μακρινό συγγενή της οικογένειας, όταν για αδιευκρίνιστους λόγους έπεσαν μαζί από τη μάντρα.

Ο 25χρονος τραυματίστηκε και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Ο Άγιος Ανδρέας». Παράλληλα, συνελήφθη καθώς σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Την ώρα του δυστυχήματος, οι γονείς του παιδιού βρίσκονταν σε χωράφι για αγροτικές εργασίες, αφήνοντας την επίβλεψη του 3χρονου στον νεαρό συγγενή.

Στο νοσοκομείο από την πρώτη στιγμή έσπευσαν τόσο οι γονείς όσο και συγγενείς του παιδιού, οι οποίοι κατέρρευσαν στο άκουσμα της τραγικής είδησης, με τις σκηνές που εκτυλίχθηκαν στο Καραμανδάνειο να θυμίζουν αρχαία τραγωδία.

Όσον αφορά στην διακρίβωση των συνθηκών τραυματισμού του νηπίου βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες των αστυνομικών του τμήματος Δυτικής Αχαΐας, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.