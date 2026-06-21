Θανατηφόρο τροχαίο στα Χανιά: Νεκρός 28χρονος δικυκλιστής – Επιχείρησε να αποφύγει πεζό και έχασε τον έλεγχο

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 11.30 το μεσημέρι της Κυριακής, 21 Ιουνίου στον Πλατανιά Χανίων, με έναν 28χρονος οδηγός μοτοσικλέτας να χάνει τη ζωή του.

Σύμφωνα με το kriti360, ο 28χρονος κινούνταν με τη μηχανή του όταν επιχείρησε να αποφύγει πεζό τουρίστα που διέσχιζε διάβαση πεζών. Στην προσπάθειά του αυτή, έχασε τον έλεγχο, βρέθηκε στο οδόστρωμα και χτύπησε σε διερχόμενο αυτοκίνητο που ερχόταν από το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

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Η σύγκρουση αποδείχθηκε μοιραία, καθώς ο νεαρός οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ η Τροχαία Χανίων διερευνά τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ ενώ έρευνα για το δυστύχημα διενεργεί η τροχαία.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του kriti360.gr η καταγωγή του άτυχου νέου είναι από τον Έβρο.