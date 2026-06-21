Σαντορίνη: Ακυρώθηκαν όλες οι αφίξεις κρουαζιερόπλοιων τη Δευτέρα λόγω αποχής των τουριστικών λεωφορείων

Σε καθολική αποχή από την εξυπηρέτηση των επιβατών κρουαζιέρας προχωρούν την Δευτέρα, 22 Ιουνίου οι ιδιοκτήτες και επαγγελματίες των τουριστικών λεωφορείων στη Σαντορίνη, αντιδρώντας στην εφαρμογή του νέου μέτρου «70-30» που θέσπισε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας για τη διαχείριση των αφίξεων κρουαζιερόπλοιων.

Λόγω της κινητοποίησης αυτής, όλες οι προγραμματισμένες προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων για τη Δευτέρα ακυρώθηκαν, έπειτα από σχετική ενημέρωση των εταιρειών και των τοπικών φορέων. Η εξέλιξη αυτή επηρεάζει χιλιάδες επιβάτες που είχαν προγραμματίσει να επισκεφθούν τη Σαντορίνη, ενώ δημιουργεί σημαντικές αναταράξεις στην τοπική οικονομία, η οποία στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην κρουαζιέρα και στις υπηρεσίες που συνδέονται με αυτή.

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Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται το μέτρο «70-30», το οποίο προβλέπει ότι το 70% των επιβατών των κρουαζιερόπλοιων θα αποβιβάζεται στον Όρμο Φηρών (παλιό λιμάνι) και μόλις το 30% στον λιμένα Αθηνιού, απ’ όπου πραγματοποιούνται οι οργανωμένες μεταφορές με τουριστικά λεωφορεία προς τους δημοφιλείς προορισμούς του νησιού. Σύμφωνα με το Λιμενικό Ταμείο, η ρύθμιση αποσκοπεί στην καλύτερη διαχείριση των τουριστικών ροών και στην αντιμετώπιση ζητημάτων κυκλοφορίας και ασφάλειας. Ωστόσο, οι επαγγελματίες του κλάδου υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη κατανομή δημιουργεί σοβαρές δυσλειτουργίες στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών, επιβαρύνει το ήδη κορεσμένο σύστημα μετακίνησης μέσω του τελεφερίκ και δυσχεραίνει τον προγραμματισμό των οργανωμένων εκδρομών.

Οι επαγγελματίες των τουριστικών λεωφορείων υποστηρίζουν ότι το νέο καθεστώς μεταβάλλει ριζικά τον τρόπο διαχείρισης της κρουαζιέρας χωρίς να έχει προηγηθεί ουσιαστική διαβούλευση με τους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς. Όπως αναφέρουν, η εφαρμογή του μέτρου δημιουργεί σοβαρά λειτουργικά προβλήματα, περιορίζει τη δυνατότητα αποτελεσματικού προγραμματισμού των μεταφορών και θέτει σε κίνδυνο την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους επισκέπτες.

Οι επιπτώσεις του “70-30”

Σύμφωνα με εκπροσώπους του κλάδου, οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται μόνο στις μεταφορές. Η εφαρμογή του «70-30» επηρεάζει συνολικά την αλυσίδα εξυπηρέτησης της κρουαζιέρας, από τα τουριστικά γραφεία και τους ξεναγούς έως τα καταστήματα, τους χώρους εστίασης και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις δημοφιλείς περιοχές του νησιού. Παράλληλα, εκφράζονται φόβοι ότι η νέα κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις, συνωστισμό και προβλήματα στη διαχείριση των μεγάλων όγκων επισκεπτών κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι η κινητοποίηση πραγματοποιείται στην κορύφωση της τουριστικής σεζόν, όταν η Σαντορίνη συγκαταλέγεται στους δημοφιλέστερους προορισμούς κρουαζιέρας στην Ανατολική Μεσόγειο. Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι η ακύρωση όλων των αφίξεων για μία ημέρα στέλνει αρνητικό μήνυμα στις διεθνείς εταιρείες κρουαζιέρας, οι οποίες αξιολογούν διαρκώς την επιχειρησιακή επάρκεια και την αξιοπιστία των λιμένων που εντάσσουν στα δρομολόγιά τους.

Οι εκπρόσωποι των τουριστικών λεωφορείων κάνουν λόγο για μια απόφαση που πλήττει την ανταγωνιστικότητα της Σαντορίνης ως κορυφαίου προορισμού κρουαζιέρας και προειδοποιούν ότι οι συνέπειες μπορεί να είναι μακροπρόθεσμες, εφόσον δεν υπάρξουν διορθωτικές παρεμβάσεις. Όπως τονίζουν, η εύρυθμη λειτουργία της κρουαζιέρας προϋποθέτει συντονισμό και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και όχι μονομερείς αποφάσεις που δημιουργούν αβεβαιότητα στην αγορά.

Για τον λόγο αυτό ζητούν την άμεση επανεξέταση του μέτρου, την αναστολή της εφαρμογής του και την έναρξη ουσιαστικού διαλόγου με τη συμμετοχή του Λιμενικού Ταμείου, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των επαγγελματικών ενώσεων, των εκπροσώπων της κρουαζιέρας και των μεταφορικών επιχειρήσεων. Όπως υποστηρίζουν, μόνο μέσα από συνεννόηση μπορεί να βρεθεί μια λύση που θα εξασφαλίζει τόσο την ομαλή διαχείριση των αυξημένων τουριστικών ροών όσο και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται γύρω από την κρουαζιέρα.

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Η αποχή της Δευτέρας αποτελεί, σύμφωνα με τους διοργανωτές της κινητοποίησης, ένα σαφές μήνυμα διαμαρτυρίας προς τις αρμόδιες αρχές και ταυτόχρονα προειδοποίηση για τις επιπτώσεις που, όπως υποστηρίζουν, θα έχει η συνέχιση της εφαρμογής του μέτρου. Το γεγονός ότι η αντίδραση οδήγησε στην ακύρωση όλων των προγραμματισμένων προσεγγίσεων κρουαζιερόπλοιων αναδεικνύει τη σοβαρότητα της κρίσης που έχει προκύψει και την ανάγκη άμεσης εξεύρεσης λύσης, προκειμένου να προστατευθεί η ομαλή λειτουργία της κρουαζιέρας και η διεθνής εικόνα της Σαντορίνης ως ενός από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.