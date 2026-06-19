Θανατηφόρο τροχαίο στο Αιγάλεω: Νεκρός 46χρονος μοτοσικλετιστής που έπεσε στα κιγκλιδώματα (Φωτογραφίες)

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα στον παράδρομο της Λεωφόρου Κηφισού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, στο ύψος του Αιγάλεω.

Νεκρός είναι ένας 46χρονος μοτοσικλετιστής, ο οποίος για άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο της μηχανής του και προσέκρουσε στα μεταλλικά κιγκλιδώματα.

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Από τη σφοδρή σύγκρουση ο 46χρονος τραυματίστηκε πολύ σοβαρά, με τους διασώστες του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σημείο να διαπιστώνουν τον θάνατό του.

Η έρευνα των Αρχών για τα ακριβή αίτια του τροχαίου δυστυχήματος στο Αιγάλεω είναι σε εξέλιξη και διερευνώνται όλα τα ενδεχόμενα.

Επίσης, στο πλαίσιο της προανάκρισης αναζητούνται στοιχεία που θα βοηθήσουν στη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες ο 46χρονος έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του.