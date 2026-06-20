Νεκρός 41χρονος δικυκλιστής στην Αθηνών – Σουνίου: Συγκρούστηκε με οδηγό ΙΧ που δεν είχε δίπλωμα

Θανατηφόρο τροχαίο με έναν νεκρό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, 20 Ιουνίου στην λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 07:05 το πρωί όταν ΙΧ συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την σύγκρουση, έχασε τη ζωή του ο 41χρονος οδηγός της μηχανής ενώ ο οδηγός του ΙΧ, ο οποίος δεν είχε δίπλωμα οδήγησης, συνελήφθη.

Οι κατηγορίες που βαραίνουν τον 29χρονο οδηγό του αυτοκινήτου είναι ανθρωποκτονία από αμέλεια, επικίνδυνη οδήγηση και στέρηση ικανότητας οδήγησης.