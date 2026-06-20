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ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός 41χρονος δικυκλιστής στην Αθηνών – Σουνίου: Συγκρούστηκε με οδηγό ΙΧ που δεν είχε δίπλωμα

Συνελήφθη ο 29χρονος οδηγός του οχήματος

Νεκρός 41χρονος δικυκλιστής στην Αθηνών – Σουνίου: Συγκρούστηκε με οδηγό ΙΧ που δεν είχε δίπλωμα
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Χρήστος Παπαδόπουλος

Θανατηφόρο τροχαίο με έναν νεκρό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, 20 Ιουνίου στην λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 07:05 το πρωί όταν ΙΧ συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

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Από την σύγκρουση, έχασε τη ζωή του ο 41χρονος οδηγός της μηχανής ενώ ο οδηγός του ΙΧ, ο οποίος δεν είχε δίπλωμα οδήγησης, συνελήφθη.

Οι κατηγορίες που βαραίνουν τον 29χρονο οδηγό του αυτοκινήτου είναι ανθρωποκτονία από αμέλεια, επικίνδυνη οδήγηση και στέρηση ικανότητας οδήγησης.

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