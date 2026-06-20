Νεκρός 41χρονος δικυκλιστής στην Αθηνών – Σουνίου: Συγκρούστηκε με οδηγό ΙΧ που δεν είχε δίπλωμα
Συνελήφθη ο 29χρονος οδηγός του οχήματος
Θανατηφόρο τροχαίο με έναν νεκρό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, 20 Ιουνίου στην λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου.
Το περιστατικό σημειώθηκε στις 07:05 το πρωί όταν ΙΧ συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Από την σύγκρουση, έχασε τη ζωή του ο 41χρονος οδηγός της μηχανής ενώ ο οδηγός του ΙΧ, ο οποίος δεν είχε δίπλωμα οδήγησης, συνελήφθη.
Οι κατηγορίες που βαραίνουν τον 29χρονο οδηγό του αυτοκινήτου είναι ανθρωποκτονία από αμέλεια, επικίνδυνη οδήγηση και στέρηση ικανότητας οδήγησης.
πηγή στην Google
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