Σοβαρό τροχαίο έξω από τη Λάρισα: Τούμπαρε ΙΧ – Τραυματίστηκε ο 78χρονος οδηγός

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, 21 Ιουνίου έξω από τη Λάρισα, στη διασταύρωση του Μελισσοχωρίου, όταν ένας 78χρονος άνδρας τούμπαρε με το ΙΧ αυτοκίνητό του.

Σύμφωνα με το onlarissa, ο 78χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του κάτω από αδιευκρίνιστες ως στιγμής συνθήκες με αποτέλεσμα το όχημά του να βγει από το δρόμο και τουμπάρει.

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Ο ίδιος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Στο σημείο έσπευσαν η Πυροσβεστική και η Τροχαία η οποία διεξάγει έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος.