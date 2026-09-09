Υπόθεση Σήφη Βαλυράκη: Ενοχή των δύο ψαράδων πρότεινε ο εισαγγελέας

Την ενοχή των δύο αδελφών επαγγελματιών ψαράδων που δικάζονται για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη πρότεινε ο εισαγγελέας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας, Παναγιώτης Ηλιόπουλος.

Οι δύο κατηγορούμενοι κάθονται στο εδώλιο για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία, κατηγορία την οποία αρνούνται. Η εισαγγελική πρόταση δεν είναι δεσμευτική, καθώς η τελική απόφαση θα ληφθεί από τους δικαστές και τους ενόρκους μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

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Η εκδοχή που παρουσίασε ο εισαγγελέας

Κατά την εισαγγελική εκτίμηση, το αλιευτικό σκάφος των κατηγορουμένων είχε βγει από το λιμάνι και βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Πεζονησίου και Αγίας Τριάδας, όπου συνάντησε το φουσκωτό του Σήφη Βαλυράκη.

Ο εισαγγελέας υποστήριξε ότι ακολούθησε διαπληκτισμός και ότι ένας από τους κατηγορουμένους πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς γύρω από το σκάφος του πρώην υπουργού, προκαλώντας έντονο κυματισμό.

Σύμφωνα πάντα με την εισαγγελική πρόταση, ο δεύτερος κατηγορούμενος φέρεται να χτύπησε τον Σήφη Βαλυράκη δύο ή τρεις φορές με ξύλινο κοντάρι, με αποτέλεσμα εκείνος να πέσει στη θάλασσα χωρίς τη θέλησή του.

Ο εισαγγελέας επισήμανε ότι το φουσκωτό βρισκόταν ακόμη σε κίνηση, ενώ ο πρώην υπουργός δεν φορούσε τα βάρη κατάδυσης και εντοπίστηκε με τα σανδάλια του. Τα στοιχεία αυτά, κατά την κρίση του, δεν συνάδουν με το ενδεχόμενο να είχε πέσει οικειοθελώς στο νερό για ψαροντούφεκο.

Τα τραύματα και η επαφή με τις προπέλες

Στην αγόρευσή του, ο εισαγγελέας ανέφερε ότι τα δύο σκάφη εξακολουθούσαν να κινούνται με τις προπέλες τους σε λειτουργία όταν ο Σήφης Βαλυράκης βρέθηκε στη θάλασσα.

Κατά την εισαγγελική εκδοχή, ο πρώην υπουργός ήρθε σε επαφή με προπέλα ή άλλο τμήμα των σκαφών, με αποτέλεσμα να υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Ο συνδυασμός των τραυματισμών και του επακόλουθου πνιγμού οδήγησε στον θάνατό του.

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Ο εισαγγελικός λειτουργός αναφέρθηκε και στα συνολικά 15 τραύματα που είχαν εντοπιστεί στο σώμα του, εκτιμώντας ότι προκλήθηκαν όσο ο Σήφης Βαλυράκης βρισκόταν ακόμη εν ζωή.

«Τον εγκατέλειψαν αβοήθητο»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο εισαγγελέας και στη συμπεριφορά που απέδωσε στους δύο κατηγορουμένους μετά το περιστατικό.

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Όπως υποστήριξε, οι δύο ψαράδες απομακρύνθηκαν από το σημείο, αφήνοντας τον Σήφη Βαλυράκη τραυματισμένο και αβοήθητο στη θάλασσα. Πρόσθεσε ότι ούτε κατά τη διάρκεια των ερευνών για τον εντοπισμό του έδωσαν πληροφορίες στις αρμόδιες Αρχές.

Κατά την εισαγγελική πρόταση, η εμπειρία των κατηγορουμένων στη θάλασσα τούς επέτρεπε να αντιλαμβάνονται τους κινδύνους που δημιουργούσαν οι ελιγμοί, ο κυματισμός και η λειτουργία των προπελών.

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Οι κατηγορούμενοι αρνούνται την εμπλοκή τους

Οι δύο κατηγορούμενοι έχουν αρνηθεί την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, υποστηρίζοντας ότι δεν βρίσκονταν στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή κατά τον χρόνο του περιστατικού.

Μετά την ολοκλήρωση των αγορεύσεων των συνηγόρων, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο θα αποφανθεί για την ενοχή ή την αθωότητά τους.

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Ο Σήφης Βαλυράκης είχε βρεθεί νεκρός στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας στις 24 Ιανουαρίου 2021, λίγες ώρες αφότου είχε βγει με το φουσκωτό του για ψαροντούφεκο.