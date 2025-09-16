Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
Συναγερμός στην ΕΛΑΣ – Εντοπίστηκαν τρύπες από πυροβολισμούς σε δύο τζάμια του κτιρίου του ΚΕΦΟΔΕ

Σε εξέλιξη έρευνες για το περιστατικό

Συναγερμός στην ΕΛΑΣ – Εντοπίστηκαν τρύπες από πυροβολισμούς σε δύο τζάμια του κτιρίου του ΚΕΦΟΔΕ
DEBATER NEWSROOM
UPD: 13:38

Συναγερμός σήμανε σήμερα το πρωί στον Ταύρο, καθώς εντοπίστηκαν τρύπες από όπλο στην τζαμαρία του Κέντρου Φορολογικών Διαδικασιών και Εξυπηρέτησης Αττικής (ΚΕΦΟΔΕ) στην οδό Σμύρνης, όπου στεγάζονται πλέον οι υπηρεσίες των περισσότερων ΔΥΟ της Αττικής.

Στις 9:30, ο προϊστάμενος του ΚΕΦΟΔΕ στον Ταύρο τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση και ενημέρωσε για οπές σε δύο τζάμια του κτιρίου.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί αν προκλήθηκαν από πυροβόλο όπλο, ενώ δεν εντοπίστηκαν ευρήματα εντός του κτιρίου.

Όπως είπαν, μέχρι και τις 19:30 το απόγευμα της Δευτέρας οπότε και έφυγαν από το κτίριο, δεν είχαν διαπιστώσει την ύπαρξη τους.

Το περιστατικό διερευνάται από το οικείο αστυνομικό τμήμα.

